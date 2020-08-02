Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın? - Son Dakika

Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocasına methiyeler düzdü. Zeynep Demirel, "Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim" notu paylaştığı fotoğraf oldukça beğenildi.

Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?, System.String[]

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini başarılı şekilde koruyan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel tatilin tadını çıkarıyor. Instagram'dan sıkça paylaşım yapan Zeynep Demirel, son paylaşımında kocasına övgüler yağdırdı.

"DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜYMÜŞ"

Zeynep Sever Demirel, "Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim. Fonda 'Cennetten Çiçek' şarkısının çaldığını varsayın. N'aber yakışıklı" notuyla eşi Volkan Demirel ile olan fotoğrafını paylaştı.

Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü

TAKİPÇİLER, VOLKAN'IN GÖBEĞİNİ İÇİNE ÇEKMESİNE TAKILDI

Zeynep Demirel'in paylaşımına binlerce beğeni gelirken Volkan Demirel'e yapılan yorumlar ise güldürdü. Volkan'ın nefesini tutarak poz verdiğini savunan takipçiler, "Kaptanın baklavaları gitmiş", "Volkan abi, göbeğini o kadar içe çekme boğulacaksın Allah korusun", "Kaptan göbeği sal" gibi yorumlar dikkat çekti.

HERAKLES KİMDİR?

Yunan mitolojisinde Herakles Roma Mitolojisi'nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur.

Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan tatil pozu paylaşıp Volkan'a methiyeler düzdü
Zeynep Sever Demirel, Zeynep Demirel, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Magazin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 05:53

Son Dakika Spor Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın? - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Siemens, Varian Medical'ı 15 milyar dolara satın alıyor Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu Diyarbakır'da kurbanlık fiyatları bayramın 3'üncü gününde yüzde 30 düştü Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı         
14:15
Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı         
13:36
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek         
13:11
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
Yukatel Denizlispor, G.Saray'dan Sekidika'yı kiralamak istiyor Yukatel Denizlispor, G.Saray'dan Sekidika'yı kiralamak istiyor         
13:01
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
12:36
Ümitli bekleyiş sürüyor! Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ın bulunması için tüm bölge karış karış aranıyor Ümitli bekleyiş sürüyor! Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ın bulunması için tüm bölge karış karış aranıyor         
12:18
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı         
12:03
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı         
11:38
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı         
11:14
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü         
11:03
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor         
10:51
Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı Yaşlı kadının ambulans çağrısı cevapsız kaldı! İddialar üzerine inceleme başlatıldı         
10:45
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:40
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu         
10:24
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi         
08:05
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi         
22:34
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı         
18:30
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı         
18:21
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi         
16:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız         
15:11
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2020 18:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei