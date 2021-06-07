Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti

Volkan Demirel ve eşi son zamanlarda gündemin zirvesinde. Fenerbahçe'deki görevi devam edip etmeyeceğiyle ilgili son günlerde basında çok sık konuşulan Volkan gibi eşi de gündemde yer etti. Yakında dizi oyunculuğuna başlayacak iki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, son paylaşımında fiziğiyle adeta meydan okudu.

KRALİÇE SEÇİLMİŞTİ

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever, Volkan'la evlendikten sonra geri plana çekilmişti. Kariyerine dizi oyuncusu olarak devam etmeye hazırlanan Zeynep Demirel, bu pozuyla yapımcılara da mesaj göndermiş oldu.

Agresif yapısı nedeniyle uzun yıllar futbolun en çok konuşulan isimlerinden olan Volkan hakkında sosyal medyada 'bu paylaşıma kızacak' yorumları yapıldı.