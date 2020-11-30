Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı - Son Dakika

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı

30.11.2020 14:20

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, imaj değiştirdi. Sarı saçlarını mavi renge boyatan Demirel, yeni tarzını ilk kez takipçileriyle paylaştı. Zeynep Demirel'in yeni tarzı, takipçilerinden tam not aldı.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz haftalarda siyah saçını bakır rengine, ardından sarıya boyatmıştı.

İmajında yeniden değişiklik yapan 31 yaşındaki Demirel, saçlarını bu kez maviye boyadı. Zeynep Sever Demirel, yeni tarzını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BİR SÜRE MAVİYİM"

Demirel'in "Yaptım, oldu. Beğendim. Makyaj yapmaya üşendim. Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre maviyim. Teşekkürler, iyi akşamlar" notuyla yayınladığı gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı

Zeynep Sever Demirel, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı - Son Dakika Spor


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