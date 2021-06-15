Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu

Koronavirüs vakalarının azalmasından sonra sahil bölgelerine vatandaşlar akın etti. Sporcular aileleriyle birlikte, Ege ve Akdeniz bölgesini tercih etti. Ancak bu sezonki kalabalığın vakalara rağmen oldukça fazla olduğu görüldü. Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kalabalığa isyan etti.

"İSTANBUL'U GEÇMİŞ"

Aracında uzun süre trafikte bekleyen Zeynep Demirel, sosyal medyadan bu duruma sitem etti. Ünlü model ve dizi oyuncusu, "Bodrum trafiği İstanbul trafiğini geçmiş" paylaşımını yaptı.