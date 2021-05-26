Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı

Demirel ailesinin tatili bir hayli keyifli geçiyor. Volkan Demirel ve eşi, adeta fotoğraf paylaşma yarışına girdi. İki çocuk annesi olan Zeynep Demirel, son paylaştığı fotoğrafla iddialı fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çekti. Zeynep Demirel'in paylaşımının altında övgü dolu yorumlar yer aldı.

TAKIM DA ÇOK SEVİYOR

Fenerbahçe futbolcuları, Demirel ailesini çok seviyor. Ozan Tufan, Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi yıldızlar özel hayatlarında Volkan ve Zeynep çiftiyle sık sık görüşüyor. Çifti Fenerbahçe'de herkes parmakla gösteriyor.