Volkan Demirel'in öğrencileri tam gaz devam! Hatayspor, Konyaspor'u da devirdi - Son Dakika

Volkan Demirel'in öğrencileri tam gaz devam! Hatayspor, Konyaspor'u da devirdi

Volkan Demirel\'in öğrencileri tam gaz devam! Hatayspor, Konyaspor\'u da devirdi
Son Güncelleme: 08.10.2023 21:58

Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Hatayspor 14 puana yükseldi. Konyaspor ise 9 puanda kaldı. Goller; 22. ve 53. dakikalarda Renat Dadaşov ve 83. dakikada Carlos Strandberg'den geldi. Konuk ekip Konyaspor'un golü ise 32. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Volkan Demirel'in öğrencileri, 3-1 galip gelerek namağlup serisini sürdürmeyi başardı.

4 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ HATAYSPOR

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov, 53. dakikada yine Renat Dadaşov ve 83. dakikada Carlos Strandberg kaydetti. Konuk ekip Konyaspor'un tek golü 32. dakikada Louka Prip'ten geldi.

Volkan Demirel'in öğrencileri kaybetmiyor! Hatayspor, Konyaspor'u da rahat geçti

HATAYSPOR HİÇ KAYBETMEDİ

Volkan Demirel'in takımı, bu sezon oynadığı 8 lig maçından da puan kaybı yaşamadan ayrılmayı başardı. Hatayspor bu süreçte 3 galibiyet alırken, 5 de beraberlik aldı.

Volkan Demirel'in öğrencileri kaybetmiyor! Hatayspor, Konyaspor'u da rahat geçti

KONYASPOR DÜŞÜŞTE

Konyaspor, Hatayspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı ve ligdeki son 4 maçından galibiyet çıkaramamış oldu. Konyaspor bu süreçte 2 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Carlos Strandberg, Volkan Demirel, Hatayspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Volkan Demirel'in öğrencileri tam gaz devam! Hatayspor, Konyaspor'u da devirdi - Son Dakika


Son Dakika
23:04 UEFA, İsrail'deki maçları çatışmalar nedeniyle erteledi
22:43 Maça damga vurdu! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi?
22:24 Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: Terör örgütüne ait 6 hedef imha edildi
22:22 Gözler Kabine toplantısında! Masada emekli memurlara yapılacak maaş zammı var
22:01 Arsenal, Manchester City'i son anda yıkarak bir ilke imza attı
21:38 Volkan Demirel'in öğrencileri tam gaz devam! Hatayspor, Konyaspor'u da devirdi
21:04 ABD, donanma gemilerini ve askeri uçaklarını İsrail'e gönderiyor
21:03 İsrail'de yaşanan gerilim nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi
20:52 Son Dakika: Kanarya seriyi devam ettirdi! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2 farklı geçti
19:50 İsrail-Hamas geriliminde can kaybı sayısı 1000'i geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 23:28:01. #1.12#
SON DAKİKA: Volkan Demirel'in öğrencileri tam gaz devam! Hatayspor, Konyaspor'u da devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement