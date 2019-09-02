Son Dakika Haberleri: Volkan Demirel jübile yapacak
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Volkan Demirel jübile yapacak

6 saat önce

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, jübile yapacak.

Volkan Demirel jübile yapacak, System.String[]

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, jübile yapacak. Demirel, sarı-lacivertli ekibin teknik kadrosunda devam edecek.

Futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alacak. Demirel'in jübilesi ilerleyen günlerde yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında 'Fenerbahçelilik' olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır.

Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle sarı-lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe'sinin başarıları için sarf edecektir.

Bu doğrultuda, değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır.

Fenerbahçeli Volkan'a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz".

(İHA)

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
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