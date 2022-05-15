Attila Szalai kadroya döndü - Son Dakika
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Attila Szalai kadroya döndü

15.05.2022 19:16
Attila Szalai kadroya döndü

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sakatlığının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü.

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, sakatlığının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 3 maç sonra Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroya döndü. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı. Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Attila Szalai kadroya döndü
Attila Szalai kadroya döndü
Attila Szalai kadroya döndü

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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