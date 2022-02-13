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Volkan Demirel: "Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı" - Son Dakika

Volkan Demirel: "Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı"

13.02.2022 18:35
Volkan Demirel: "Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, Antalyaspor karşısında özellikle karşılaşmanın ilk yarısında oynadıkları oyunun, göreve geldikleri günden bu yana en kötü futbol olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, Antalyaspor karşısında özellikle karşılaşmanın ilk yarısında oynadıkları oyunun, göreve geldikleri günden bu yana en kötü futbol olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda FT Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel maçı değerlendirdi. Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirten Volkan Demirel, "Kalabalık kaldığımız pozisyonda golü yedik. Duran toptan yediğimiz golle 2-0 oldu. Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı. 2-0'dan sonra kendi adımıza daha da zorlaştı işler. ikinci yarı değişiklikler yapmaya çalıştık. Bu değişiklikler oyunu çevirmeye yakındı. Tabii ki bahane ürütmek, söylemek kolay. Şunu söyleyebilirim; hafta içi oynadığımız maçın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bugünkü ilk yarıdaki oyun, geldiğimizden beri oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftalarda bu hataları yapmamaya çalışacağız" dedi.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Volkan Demirel: 'Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkan Demirel: "Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı" - Son Dakika
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