Volkan Demirel canlı yayında Muslera'yı yere göğe sığdıramadı

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etmesini bildi. Maçın ardından yayıncı kuruluş ekranlarında yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, bir süredir performansı tartışma konusu olan Muslera'yı yere göğe sığdıramadı.
Volkan Demirel, Muslera'yla ilgili yaptığı yorumda, "Bir oyuncudan her zaman iyi form bekleyemezsiniz. Muslera'nın kalitesi ortada, son 10 yıla baktığımızda takımın neredeyse yüzde 60-70'i demek. Onunla alakalı hiçbir zaman şüphem olmadı. Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur" dedi.
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