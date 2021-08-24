Volkan Demirel canlı yayında Muslera'yı yere göğe sığdıramadı

Yayıncı kuruluşun yorumcusu Volkan Demirel, son zamanlarda gösterdiği performans tartışma konusu olan Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'dan övgüyle bahsetti. Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 yendiği maçın ardından koşan Demirel, Uruguaylı eldiven için yaptığı yorumda, "Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etmesini bildi. Maçın ardından yayıncı kuruluş ekranlarında yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, bir süredir performansı tartışma konusu olan Muslera'yı yere göğe sığdıramadı. "ONUNLA ALAKALI HİÇBİR ZAMAN ŞÜPHEM OLMADI" Volkan Demirel, Muslera'yla ilgili yaptığı yorumda, "Bir oyuncudan her zaman iyi form bekleyemezsiniz. Muslera'nın kalitesi ortada, son 10 yıla baktığımızda takımın neredeyse yüzde 60-70'i demek. Onunla alakalı hiçbir zaman şüphem olmadı. Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur" dedi.

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