Son Dakika Haberleri: Volkan Demirel özür diledi

Volkan Demirel özür diledi

1 saat önce

Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'dan özür diledi.

Volkan Demirel özür diledi, System.String[]
Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'dan özür diledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:10 

Ali Koç, Fenerbahçe, Volkan Demirel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkan Demirel, Düzenlediği Basın Toplantısında Gözleri Dolarak Özür Diledi Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:56:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Volkan Demirel özür diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]