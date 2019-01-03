Volkan Demirel özür diledi
1 saat önce
Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'dan özür diledi.
Fenerbahçe
'nin kadro dışı bırakılan deneyimli kalecisi Volkan Demirel
, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç
ve başkan vekili Semih Özsoy'dan özür diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:10
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