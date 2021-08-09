Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala beIN Sports transferlerine devam ediyor. Yayıncı kuruluşun son olarak sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi Volkan Demirel'le anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeni sezonda Demirel, beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak.

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