Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılan Volkan Demirel, yorumcu olma kararı aldı.
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala beIN Sports transferlerine devam ediyor. Yayıncı kuruluşun son olarak sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi Volkan Demirel'le anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeni sezonda Demirel, beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak.
Son Dakika › Spor › Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak - Son Dakika Spor