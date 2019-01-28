Son Dakika Haberleri: Volkan Doğan : "AutoShow26 Farkındalık Oluşturan Bir Kulüp"

Volkan Doğan : "AutoShow26 Farkındalık Oluşturan Bir Kulüp"

1 saat önce

AutoShow26 Gençlik ve Spor Kulübü sponsor ziyaretlerine devam ediyor.

Volkan Doğan :

AutoShow26'ya destek veren sponsorları zaman zaman ziyaret eden kulüp üyeleri son olarak Ovalı Lastik'e konuk oldu.

Küçük Sanayi Çarşısında bulunan Ovalı Lastik firmasına konuk olan AutoShow26 kulübü üyeleri aynı zamanda sucuk partisi de verdi. Gerçekleştirilen etkinliğe AutoShow26 Kulüp üyelerinin yanı sıra AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan da katıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette AutoShow26 Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Akbaş etkinlikte yaptığı konuşmasında, "AutoShow26 Gençlik ve Spor kulübü olarak hem bir sucuk etkinliği yapmak hem de bir arada olmak istedik. Bizim için aile önemli. Bu tür etkinliklerde ailelerimizle bir arada olmak bizlere mutluluk veriyor. Etkinliğimize gelen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan'a bunun yanı sıra Ovalı Lastik sahibi sevgili Murat ağabeyimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte konuşan AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan ise, "AutoShow26 Spor Kulübünün yaptığı her etkinlik bu şekilde sıcak ve samimi oluyor. AutoShow26 gerçekten bir farkındalık oluşturuyor. AutoShow26 gençlerin ve toplumda fark yaratmak isteyenlerin bir arada olduğu bir kulüp haline geldi. 1 Nisan tarihinden sonra belediyeyi aldığımızda AutoShow26 ile daha büyük etkinliklere imza atacağız.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de yaptığı konuşmasında, yeni bir sürece girdiklerini ve Eskişehir'de bir değişimin olması gerektiğini ifade etti. Candemir, "Odunpazarı'nda genç kardeşimiz Volkan Doğan aday oldu. Cumhur ittifakı ile Odunpazarı'nda da bu değişimi sağlayacağız. Eskişehir'de 15-0 alırız diye umut ediyoruz" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ise, AutoShow26 üyelerine ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.Çalışkan, "AutoShow26'ya cumhur ittifakı olarak sonuna kadar destek olacağımızı söylemek istiyorum. Böyle güzel bir etkinlikte kulüp üyeleriyle bir arada olmak bizlere mutluluk veriyor " dedi. .

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:18 Kaynak: Bültenler

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