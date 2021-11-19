Volkan Doğruluk: 2022 yılında farklı sektörlere yatırımlarımız olacak - Son Dakika

2022 itibarıyla farklı sektörlerde de yatırımlar yapacaklarını belirten Doğruluk, "Ülkemizi ve tüm dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle pandemi dönemine girdik. 2020 yılında pandeminin olumsuz etkilerini birçok sektör çok ağır şekilde hissetse de ilaç sanayi olarak biz pandemi sürecini fırsata çeviren firmalardan olduk. Doğruluk Grup artık kabına sığmayacak ve yeni sektörlerde de kendini gösterecek. 2022 yılında farklı sektörlere yapacağımız yatırımlarla ülkemize ve milletimize katma değer oluşturmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Sağlık Sektöründe Önemli Yatırımlarda Bulunduk

İş adamı Volkan Doğruluk yaptıkları sağlık yatırımları ile belli bir büyüklüğe ulaştıklarını ve genişlemeye giderek yeni sektörlerde de kendilerini göstermekte kararlı olduklarını belirterek "Sağlık sektöründe halihazırda önemli yatırımlarımız mevcut. Biz, hizmet ağımızı genişletmeyi istiyoruz. Bu nedenle farklı sektörlerde de çalışmalar yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Doğruluk Grup olarak kısa ve orta vadeli yatırımlarımız olacak. Hem kendi sektörümüzü hem de ilgilendiğimiz sektörleri yakından takip ediyoruz. Böylelikle birçok alanda aktif bir şekilde bulunma şansı elde edeceğiz. Bu konuda gerekli AR-GE çalışmalarımızı sürdürüyor, hangi alanlara yoğunlaşmamız gerektiğini belirliyoruz. Başarı, bizim temel ilkemiz ve hedefimiz. Bütün çalışmalarımızı başarılı olmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için gerçekleştiriyoruz." Sözleri ile yeni yatırımlarla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceklerinin mesajını verdi.