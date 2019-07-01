DENEYSEL türde müzik yapan Volkan Ergen Üçlüsü'nün ilk albümü 'Biz' çıktı.

Volkan Ergen Üçlüsü, doğaçlama olarak kaydettikleri ilk albümleri 'Biz'i müzikseverlerle buluşturdu. Doğaçlama olarak kaydettikleri ilk albümde, Doğu vurmalılarda Volkan Ergen, soprano saksafonda Özgün Tuncer ve davulda Burak Reşit Cihangirli yer alıyor.

Kalabalık topluluklarla sahne alan ve farklı müzikal geçmişleri bulunan Volkan Ergen Üçlüsü (V E Ü) tecrübelerini kullanarak oluşturdukları deneysel müziklerini yüksek enerjili ve ilkel olarak tanımlıyor. Caz müziğini ilkel melodilerle harmanlayarak doğaçlama kaydeden Volkan Ergen Üçlüsü (V E Ü) besteleriyle dinleyicilere yeni bir keşif imkanı sunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nün, müzik paylaşım mecrası BİLGİ Music Label'ın (BML) etiketiyle çıkan albümün miksaj ve masteringi Can Akın tarafından yapıldı.

- İstanbul