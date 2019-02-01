Volkan Fındıklı, Aykut Kocaman'la Çıkışa Geçti

Atiker Konyaspor'da 2017-2018 sezonunu kötü geçiren ve sadece bir kez ilk 11'de forma şansı bulan orta saha oyuncusu Volkan Fındıklı, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gelişiyle çıkışa geçti.

BASİR GÜLÜM - Atiker Konyaspor'da 2017-2018 sezonunu kötü geçiren ve sadece bir kez ilk 11'de forma şansı bulan orta saha oyuncusu Volkan Fındıklı, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gelişiyle çıkışa geçti.



Geçen sezon yeşil-beyazlı formayla Süper Lig'de sadece 4 maçta toplamda 79 dakika görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezona da istediği gibi başlayamadı.

Atiker Konyaspor'a 2014 yılında Aykut Kocaman döneminde imza atan Volkan Fındıklı, bu sezonun başında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev yaptığı 12 maçın 4'ünde ilk 11'de forma şansı bulabilmişti.



Deneyimli oyuncu, Aykut Kocaman'ın takımın başına gelmesiyle oynanan 7 Süper Lig maçının ise son 4'ünde aralıksız ilk 11'de görevlendirildi. Fındıklı, Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğu 7 maçın 5'inde toplam 394 dakika süre aldı.



Volkan Fındıklı, bu sezon 19 maçın 8'inde ilk 11'de yer almasının yanı sıra takımına bu oynadığı maçlarda bir asist ve bir golle katkı sundu.



"Aykut Kocaman'ın istediği şeyleri az çok biliyoruz"



Volkan Fındıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman ile daha önceki dönemde de çalıştıklarını hatırlattı.



Bunun kendileri için bir avantaj olduğunu ifade eden Volkan Fındıklı, şunları kaydetti:



"Aykut Kocaman'ın istediği şeyleri az çok biliyoruz ve ona uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hocamız bizlere antrenman ve maçlarda neler yapmamız gerektiğini söylüyor. Ben de sahada sadece hocamın söylediklerini düzgün bir şekilde yapmaya çalıyorum. Bunları yapınca da güzel sonuçlar geliyor. Geçen sezon fazla forma şansı bulamadım. Aykut Hoca, Konyaspor'a geldikten sonra daha fazla süre almaya başladım. Benim açımdan çok iyi oldu. Aslında bu sezona iyi başlamıştım. Sonrasında sakatlıklar yaşadım. Kimi maçlarda süre aldım ancak oynamadığım da çok oldu. Aykut Hoca ile beraber hem fazla süre almaya hem de performansımı arttırmaya başladım. Bu benim açımdan da çok iyi oldu."



Atiker Konyaspor'da sözleşmesinin devam ettiğini anımsatan Volkan, sonraki dönemlerde de yeşil-beyazlı takımda kariyerini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

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