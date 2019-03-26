Volkan Gitti! Ayrılık - Dedikodu

Merhaba arkadaşlar.

Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk kez sizlere "Volkan"sız tek başıma bir video hazırladım. Sorduğunuz sorulara elimden geldiğince cevap verdim. Soru- cevap videosundan ziyade bir dedikodu videosu oldu aslında )

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek

Safiye Soyman, Duş İtirafıyla Hayranlarının Midesini Bulandırdı!

Ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Kapı Kapı Dolaşıp AK Parti Adayına Oy İstedi