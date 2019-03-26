Son Dakika Haberleri: Volkan Gitti! Ayrılık - Dedikodu

Volkan Gitti! Ayrılık - Dedikodu

12 dakika önce

Merhaba arkadaşlar.

Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk kez sizlere "Volkan"sız tek başıma bir video hazırladım. Sorduğunuz sorulara elimden geldiğince cevap verdim. Soru- cevap videosundan ziyade bir dedikodu videosu oldu aslında )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:39 Kaynak: Youtube

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