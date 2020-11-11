Volkan Gökçek Fransa'da ringe çıkıyor - Son Dakika

Volkan Gökçek Fransa'da ringe çıkıyor

11.11.2020 18:40
Volkan Gökçek Fransa'da ringe çıkıyor, System.String[]

Türk profesyonel boksunun yükselen yıldızı Volkan Gökçek, Fransa'da ringe çıkacak.

Türk profesyonel boksunun yükselen yıldızı Volkan Gökçek, Fransa'da ringe çıkacak.

Dünyanın dev boks kulüpleri arasında yer alan ve merkezi Hamburg'da bulunan EC BOXİNG dövüşçüleri zaferler kazanmaya devam ediyor. 27 Kasım gecesi Fransa'da Volkan Gökçek'in yanı sıra kulübün yükselen yıldızı Viktor Faust ve şampiyon boksörü Christian Hammer'de ringde olacak. Fransızların yenilgisiz Olimpiyat şampiyonu Tonny Yoka'ya karşı ringe çıkacak olan Hammer, hedefinin bu karşılaşmayı kazanarak, 2021 yılında da zirvede kalmak olduğunu vurguladı.

EROL CEYLAN: "İMKANSIZI İMKANLI HALE GETİRİYORUZ"

EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, zorlu pandemi günlerinde sporcularının ilerlemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Özellikle Volkan ve Viktor, çok hızlı ilerleyerek zirvenin kapılarını zorlamaya başladılar. Önüne geleni deviren iki boksörümüzün bu zorlu pandemi günlerinde dünyanın zirvesine olağanüstü hızlı bir şekilde tırmanmasının ardına tüm EC BOXİNG kulübünün çok büyük desteği var. Tüm dünyada salon sporları zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de yapılması gereken boks galası maça birkaç gün kala iptal edilmişti. Ben hemen apar topar yeni bir organizasyon düzenleyerek, sporcularımın ringe çıkabilmesi ve maç sayılarıyla, puanlarını yükseltebilmeleri amacıyla kendi salonumuzda bu boks karşılaşmalarını gerçekleştirdim. Orada ringe çıkan üç boksörümüz de ringden zaferle ayrılarak bizleri gururlandırdılar. Şu an için dünyanın neresinde olursa olsun antrenman kampları ve maçlar çok zor şartlar altında yapılıyor. Pandemi dolayısıyla getirilen kurallar sporumuza zor günler yaşatıyor. Bu zor dönemde boksörlerimiz için imkansız olanı imkanlı hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

BÜLENT BAŞER: "DÜNYA BİZİ KONUŞACAK"

Geçtiğimiz ay korona testi pozitif çıktığı için maçı iptal olan Christian Hammer, Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer'in gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Boksörlerinin destan yazmaya devam ettiklerini belirten Bülent Başer, "Volkan, formunun zirvesine yükselmiş durumda. Gerek antrenmanlarda ve gerekse maçlarda rakiplerinin gözünü korkutmaya devam ediyor. Viktor ve Christian da aynı durumdalar ilerleyen dönemlerde dünyanın zirvesi bizden bahsedecek' dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, tüm bu maçların yanı sıra EC BOXİNG'in dünya şampiyonu Sebastian Formella ise 21 Kasım gecesi Londra'da ringe çıkacak. Gecenin ana maçı olan bu karşılaşma tüm dünya televizyonları tarafından naklen yayınlanacak. Volkan Gökçek'in rakibi Aboubeker Bechelaghem, güçlü bir boksör ancak bizim Volkan'a olan güvenimiz tamdır ve bu karşılaşmayı kazanacağımızdan eminiz. Viktor Faust ise Kamil Soklowski ile kozlarını paylaşacak. Dünyanın en iyi boksörleri arasında yer alan Viktor Faust'un da ringden zaferle ineceğinden eminiz" dedi.

(İHA)

Volkan Gökçek Fransa'da ringe çıkıyor
Volkan Gökçek Fransa'da ringe çıkıyor

Melih Gökçek, Fransa, Türk, Boks, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Volkan Gökçek Fransa'da ringe çıkıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan?" sözleriyle hafızalara kazındı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim
26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası         
18:52
Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı         
18:09
İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti         
17:55
Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
17:39
Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı         
17:25
2 damlası 8 saat koruyor! Türkiye'de üretilen bitkisel jel, koronavirüse çare olabilir 2 damlası 8 saat koruyor! Türkiye'de üretilen bitkisel jel, koronavirüse çare olabilir         
16:55
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi         
16:37
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 19:11:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Volkan Gökçek Fransa'da ringe çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei