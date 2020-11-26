Volkan Gökçek'in rakibi bileğini kırdı

Türk profesyonel boksunun önemli yeteneği Volkan Gökçek'in rakibi antrenman dövüşleri sırasında bileğini kırınca maça çıkamayacağı açıklandı.

Fransa'da 27 Kasım Cuma gecesi ringe çıkacak olan Türk profesyonel boksunun önemli yeteneği Volkan Gökçek'in rakibi antrenman dövüşleri sırasında bileğini kırınca maça çıkamayacağı açıklandı. Sporcunun promotörü ve EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Karşılaşmaya çok az bir süre kala Azerbaycanlı rakibimiz Bakhtiyar Isgandarzada'nın bileğini kırmasına çok üzüldük, ancak biz Volkan'ı maça çıkarmak amacıyla hemen çalışmalara başladık ve Fransız boksör Aboubeker Bechelaghem, ile anlaştık. Yeni rakibimiz Aboubeker Bechelaghem, çok tecrübeli bir isim. Volkan Gökçek'e göre daha fazla maç sayısına sahip. Ancak ben sporcuma güveniyorum. Daha önce de Ukrayna'nın sekiz maçta yenilgi yüzü görmeyen Octavian Gratii'ye ilk yenilgisini tattırmıştı Volkan" şeklinde konuştu.

EROL CEYLAN: "YENİ RAKİP NAKAVT CANAVARI"

Dört kez Almanya ve bu yılın başında ise dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, yeni rakibin çok sert bir boksör olduğunu ve karşılaşmalarının çoğunu ya nakavtla kazandığını, ya da nakavtla kaybettiğini vurgulayarak, "Volkan'ın çok dikkatli olması gerek ancak ben sporcuma güveniyorum bu karşılaşmayı da en iyi şekilde kazanacaktır" dedi.

24 yaşındaki yenilgisiz sporcu Volkan Gökçek, kendisi için rakibin fark etmeyeceğini ve herkesle, her yerde dövüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcuların son antrenmanlarını tamamlayarak kulübün başantrenörü Bülent Başer, eşliğinde Hamburg Havalimanı'ndan Fransa'ya uçtuğunu vurgulayarak, "Aynı gecenin ana maçında ise Türk boks kulübü EC BOXİNG sporcularından Christian Hammer, Fransızların Olimpiyat şampiyonu Tony Yoka'ya karşı eldiven giyecek. Türk Kulübünün ağır toplarından Viktor Faust, ise yine galada ringe çıkacaklar arasında yer alıyor" diye konuştu.

(İHA)