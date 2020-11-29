Volkan Gökçek maçında skandal kararı Erol Ceylan düzeltti - Son Dakika

Volkan Gökçek maçında skandal kararı Erol Ceylan düzeltti

29.11.2020 00:19
Volkan Gökçek maçında skandal kararı Erol Ceylan düzeltti, System.String[]

2020 yılında dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, cuma gecesi Fransa'da ringe çıkan Türk boksunun genç ümidi Volkan Gökçek'in hakkını Fransızlara yedirmedi.

2020 yılında dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, cuma gecesi Fransa'da ringe çıkan Türk boksunun genç ümidi Volkan Gökçek'in hakkını Fransızlara yedirmedi.

Fransa'nın Nantes kentinde bulunan dev arenada yapılan seyircisiz maça başta ABD TV'leri olmak üzere tüm dünya televizyonları kilitlenirken, skandal bir karara itiraz eden Türk promotör Erol Ceylan, dünya boks tarihine geçecek bir olaya imza attı. Türk boksunun genç yeteneklerinden Volkan Gökçek, Fransız rakibi Aboubeker Bechelaghem karşısında mükemmel bir maç çıkararak karşılaşmayı bariz bir fark ile kazanmasına rağmen müsabaka sonunda kazanan taraf olarak Fransız rakip ilan edildi. Karar boks otoriteleri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bu yılın başında dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, bu skandal karara itiraz etti. "Boksörümün hakkını kimseye yedirmem" diyen Türk boks kulübü EC BOXİNG Başkanı Erol Ceylan, olayı şöyle anlattı:

"Karşılaşma boyunca boksörümüz Volkan Gökçek, üstün bir performans gösterdi. Maç sonunda hakemlerin kararını görünce herkes gibi biz de şaşkınlığa uğradık. Ben hemen hakemler ve organizatörü çağırarak bir toplantı yaptım. Karara itiraz ettim ve şayet bu skandal kararı düzeltmezlerse gecenin ana maçını yapacak olan boksörüm Christian Hammer ve yine ağır sıklet boksörüm Viktor Faust'u da galadan çekeceğimi ve maçlara çıkmayacağımı söyledim. Ciddiyetimi gören hakem ve organizatör kararı tekrar gözden geçirerek Türk boksunun ringlerdeki en büyük ümidi olan Volkan Gökçek'e hakkını iade ederek, galip ilan ettiler ve böylece büyük bir haksızlığı düzeltmiş oldular."

Bülent Başer: "Bir skandalı düzelttik"

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer de verilen kararın kendilerini de şok ettiğini vurgulayarak, "Erol Ceylan'ın müdahalesi çok yerindeydi ve doğru sonucu da aldık nihayet. Karşılaşmalara çok iyi hazırlanmıştık zaten. Gerek Viktor Faust olsun ve gerekse Volkan Gökçek olsun antrenmanlar sırasında çok iyi performans sergilemişlerdi ve bunu da sahaya en iyi şekilde yansıttılar. Tabii ki bu karşılaşmaları ekibimizle birlikte tekrar inceleyerek kendimizi geliştirmek için gerekli hamleleri yaparak, eksik yönlerimizi düzeltmek için çalışacağız" dedi.

Karşılaşmaların Türkiye'de yayınlanmasını sağlayan Barış Aragülü, nefes kesen maçlar izlediklerini belirterek, "Gerçekten müthiş dövüşler izledik. Özellikle gecenin ana maçında ringe çıkan olimpiyat şampiyonu Tony Yoka ve dört kez Avrupa şampiyonu olmuş Christian Hammer'in maçı izleyenleri büyüledi. On raunt boyunca kıran kırana dövüştüler ve gecenin sonun da ikisi de hastanelik oldu. Bu muhteşem mücadeleyi ABD seyircisiyle aynı anda Türk izleyicisiyle buluşturmak bizim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu" şeklinde konuştu. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, bu müsabakayla birlikte Volkan Gökçek'in yenilgisizlik serisini sürdürdüğünü vurgulayarak, "24 yaşındaki Volkan, beş maçını da kazanarak profesyonel arenada büyük bir başarıya imza attı. Yine kulübümüz boksörlerinden Viktor Faust'ta beş maçının tümünü alarak yenilgisizliğini sürdürdü. Yine Türk boks kulübünün ağır sıkletteki ismi Christian Hammer de muhteşem bir mücadele vermesine rağmen karşılaşmadan yenik ayrıldı. Üç boksörümüz ile çıktığımız Fransa'da iki galibiyet aldık. Gelecek dönemlerde bu boksörlerimiz dünyanın zirvesinde olacaklarının sinyallerini verdiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Volkan Gökçek maçında skandal kararı Erol Ceylan düzeltti
Volkan Gökçek maçında skandal kararı Erol Ceylan düzeltti

Melih Gökçek, Erol Ceylan, Fransa, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Volkan Gökçek maçında skandal kararı Erol Ceylan düzeltti - Son Dakika Spor


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