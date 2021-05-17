Volkan Gökçek rakibini nakavt etti - Son Dakika

Volkan Gökçek rakibini nakavt etti

17.05.2021 16:53
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti, System.String[]

Süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, güçlü Gürcü rakibi Giorgi Mtchedlidze'yi nakavt ederek dünya şampiyonluğu yolundaki bir engeli daha aşmış oldu.

Süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, güçlü Gürcü rakibi Giorgi Mtchedlidze'yi nakavt ederek dünya şampiyonluğu yolundaki bir engeli daha aşmış oldu.

Genç yeteneklerden süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, güçlü Gürcü rakibi Giorgi Mtchedlidze'yi nakavt ederek dünya şampiyonluğu yolundaki bir engeli daha aşmış oldu. Türk boks kulübü EC BOXİNG formasıyla ringe çıkan diğer boksörlerden ağır sıklet Christian Hammer, Polonyalı Patryk Kowoll'u nakavtla geçmeyi başardı. Kulübün gelecekte dünya şampiyonu gözüyle baktığı ağır sıklet boksör Viktor Faust, ise, yenilgisiz Polonyalı rakibi Jacek Piatek'i nakavt ederek ilk yenilgisini tattırmış oldu. Dünya şampiyonu Mahmoud Charr'da Amerikalı rakibi Christopher Lovejoy'u ikinci rauntta nakavtla geçti.

Erol Ceylan: "Sonuçlardan memnunum"

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan Köln kentinde müsabakalar dünya medyası tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Özellikle Amerikan ve Alman basınının büyük alaka gösterdiği karşılaşmaların kendileri için bir zafer gecesine dönüştüğünü belirten EC BOXİNG Boks Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Tüm sporcularımız rakiplerini yenerek kulübümüze önemli zaferler getirdiler. Volkan Gökçek, şu an için ülkemizin en iyi boksörlerinden biri olarak ringlerde nam salmaya devam ediyor. Boksörlerimize güçlü rakipler seçerek dünya sıralamışındaki basamakları hızlı bir şekilde tırmanmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Emeklerimizin meyvelerini topladık"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, sporcularına yaptırdığı antrenmanların meyvelerin topladıklarını vurgulayarak, "Çok sert antrenmanlar yaptırdım ancak müsabaka sonuçlarını görünce gerçekten döktüğümüz her damla ter tanesine değdiğini gördüm. Güçlü rakiplerimiz karşısında boksörlerimiz adeta şov yaptılar. Önüne geleni devirdiler" dedi. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, Volkan Gökçek'in bu başarısının ardından dünya listelerindeki puanların yükseltmeyi başardığını ve yenilgisizliğini sürdüren sporcumuzun 6 maçın 4'ünü nakavtla olmak üzere hepsini kazandığını belirtti. Bu sonuçlarla Türk boks kulübü EC BOXİNG sporcuları tüm maçları kazanmış oldu. - İSTANBUL

Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti
Volkan Gökçek rakibini nakavt etti

Erol Ceylan, Türk, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Volkan Gökçek rakibini nakavt etti - Son Dakika Spor


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