Volkan Gökçek ringe çıkıyor

Türkiye'nin bokstaki önemli isimlerinden Volkan Gökçek, Almanya'nın Köln kentinde Yunan boksör Gkouram Mirzaev'le 15 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin önemli boksörlerinden Volkan Gökçek, 15 Mayıs'ta ringe çıkıyor. Dünya Şampiyonu boksör Mahmoud Charr'ın da sahne alacağı galada eldiven giyecek olan Volkan Gökçek, Yunan rakibi Gkouram Mirzaev'e karşı yumruk sallayacak. EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, güzel bir karşılaşma olacağını ifade ederek, "Volkan'a olan güvenim tamdır. İlerleyen yıllarda büyük başarılara imza atacağını biliyoruz ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Hedefimiz dünya çapında başarılara kavuşacağına inandığımız sporcularımızı dünyanın dört bir yanında ringe çıkararak, İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı zirveye çekmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımız büyük bir süratle devam ediyor" dedi. EC BOXING Başantrenörü Bülent Başer ise maç gününü beklediklerini söyleyerek "Volkan formunun zirvesinde ve bu karşılaşmayı kazanacağımıza olan inancım tamdır. Ayrıca yine aynı gece ringe çıkacak olan sporcularımızdan Christian Hammer, Viktor Faust ve Mahmoud Charr da güçlü rakipleri karşısında mücadele verecekler" dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ibe "Bugüne kadar gerçekleştirdiği beş karşılaşmanın üçünü nakavtla alan Volkan Gökçek'in güçlü rakibi karşısında şansını yüksek görüyorum" dedi. - İSTANBUL