Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor - Son Dakika

Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor

30.10.2020 18:48
Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor, System.String[]

Hafta sonu Berlin'de ringe çıkması beklenen Volkan Gökçek, Ali Eren Demirezen ve Viktor Faust'un karşılaşmaları yeni korona tedbirleri nedeniyle iptal edildi.

Hafta sonu Berlin'de ringe çıkması beklenen Volkan Gökçek, Ali Eren Demirezen ve Viktor Faust'un karşılaşmaları yeni korona tedbirleri nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi promotörü ödülünü alan Erol Ceylan, devreye girerek müsabakaların kendi boks kulübünde gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Daha öncesinde Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkması beklenen ağır sıklet boksör Ali Eren Demirezen'in rakibinin sparring dövüşleri sırasında burnunu kırması nedeniyle karşılaşması iptal edilmişti, Türkiye'nin profesyonel bokstaki yeni yıldızı Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkacaktı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilen maçlar için çözüm arayan Türk kulübü EC BOXİNG Başkanı Erol Ceylan, müsabakaların kendi salonunda oynanması için harekete geçti.

EROL CEYLAN: "SPORCULARIMIZIN ERİMESİNİ İSTEMİYORUM"

Dünyanın dev boks kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü EC BOXİNG'in yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, bir yılı aşkın bir süredir boks sporunun büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Hükümetler yasak kararı alıyorlar ancak çözüm önerileri sunmuyorlar. Salon sporlarının da yaşaması gerekiyor. İnsanların depresyon ve karamsarlıktan kurtulması, geleceğe umut içinde bakabilmesi için kendilerini mutlu edecek etkinliklerde bulunması gerekiyor, üzerlerindeki stresi atması gerekiyor. Salon sporları, tiyatrolar, opera ve buna benzer etkinlikler insanların üzerlerindeki sıkıntıları atması ve kafalarını dağıtabilmesi için en iyi yollardan birisidir. Bunları yasaklamak çözüm değildir. Koronaya rağmen bu etkinlikleri nasıl devam ettirebiliriz diye düşündük. EC BOXİNG yönetim kurulu olarak bunun üzerine kafa yorduk ve tamamıyla korona kurallarına uygun olarak kendi boks salonumuzda bu maçları organize ettik. Seyircisiz olarak gerçekleşecek olan bu karşılaşmalar sırasında hem sporcularımız kendilerini geliştirmeye devam edecek ve hem de dünya sıralamışındaki yerlerini yukarıya taşıyacaklar" dedi.

"VOLKAN'A GÜVENİM TAM"

Dört kez üst üste Almanya'nın en iyi promotörü ödülünün sahibi olan Erol Ceylan sporcularından Volkan Gökçek'e güveninin tam olduğunu belirterek, "Volkan geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın yenilgisiz boksörü Ruslan Belinski'ye hem ilk yenilgisini ve hem de ilk nakavtını yaşatarak dünya boksunun dikkatlerini üzerine çekti. Bugüne kadar çıktığı tüm karşılaşmaları nakavt ile kazanan yenilgisiz boksörümüz Volkan Gökçek'i dünya şampiyonluğu için hazırlıyoruz. Maalesef pandeminin büyük zarar verdiği boks sporunda, büyük zorluklar yaşadığımız ve maç eksiklerimizi tamamlayamadığımız için Volkan'ı hızlı bir şekilde dünya şampiyonluğuna çıkaramıyoruz. Ayrıca yeni ağır sıklet boksörümüz Viktor Faust da aynı gece ringe çıkacak. İki metre ve 108 kilo ağırlığındaki boksörümüzün gelecekte dünya starlarını birer birer devirmesini bekliyoruz. Her iki sporcumuza olan güvenimiz de tamdır ve gelecekte dünyanın zirvesinde isimlerinden söz ettireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

BÜLENT BAŞER: "HAFİF ANTRENMANLARA GEÇTİK"

EC BOXİNG Spor kulübü başantrenörü Bülent Başer ise ağır antrenmanların sonuna geldiklerini bildirerek, "Maalesef pandemi dolayısıyla uzun vadeli planlar yapamıyoruz. Ancak her şeye rağmen mücadele etmeye devam ediyoruz. Çünkü biz boksörüz ve mücadele etmek bizim hayat tarzımızdır. Sparring dövüşlerimizi kazasız belasız bitirdik ve hafif antrenmanlarla maçı beklemeye koyulduk. Her iki sporcum da bomba gibi ve maçlara en iyi şekilde hazır durumdalar. Adım adım dünyanın zirvesine doğru ilerliyoruz. Aslında bu yıl için ülkemizde dört boks organizasyonu planlamıştık ancak maalesef bu pandemi dolayısıyla gerçekleştiremiyoruz. Fakat bu zorlu korona dönemi bittikten sonra ülkemize çıkartma yaparak boks dalında dünya devleri arasına sokacağız" ifadelerini kullandı.

VEDAT ALYAZ: "DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ORGANİZASYONLAR YAPTIK"

Geçtiğimiz günlerde kuruluşunun 10. yılını kutlayan EC BOXİNG spor kulübü basın danışmanı Vedat Alyaz, 10 yıl içerisinde, başta Almanya olmak üzere, Amerika, İngiltere, Türkiye, isveç, Romanya ve dünyanın dört bir yanında 54 ayrı dev boks organizasyonuna imza attıklarını vurgulayarak, "Şu an için dünyanın en çok ağır sıklet boksörünü bünyesinde bulunduran kulübüz. Geçtiğimiz yıl İstanbul, Levent'te büromuzu açarak ülkemizde faaliyetlerimize start verdik. Kulüp başkanımız Erol Ceylan'ın hedefi; tüm dünyadan edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri ülkemize getirmek. Ayrıca kamp çalışmalarımızı da ülkemizde yapmaktır. Dünya starı boksörleri ülkemize getirerek hem ülkemizin tanıtımını yapıyoruz ve hem de kazanmasına yardımcı olarak boks sporunun ülkemizde ilerlemesini sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor
Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor
Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor
Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor
Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor
Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor

Ali Eren Demirezen, Melih Gökçek, Koronavirüs, Faust, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Volkan Gökçek ve Viktor Faust ringe çıkıyor - Son Dakika Spor


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