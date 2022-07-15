Volkan Gültekin: Çubuk 1 Barajı 27 Yıl Sonra Su Tuttu. Her Hafta Binlerce Ankaralıya Ev Sahipliği Yapıyor. Tam da Atatürk'ün Mirasına Uygun Şekilde - Son Dakika
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Volkan Gültekin: Çubuk 1 Barajı 27 Yıl Sonra Su Tuttu. Her Hafta Binlerce Ankaralıya Ev Sahipliği Yapıyor. Tam da Atatürk'ün Mirasına Uygun Şekilde

15.07.2022 17:55
Volkan Gültekin: Çubuk 1 Barajı 27 Yıl Sonra Su Tuttu. Her Hafta Binlerce Ankaralıya Ev Sahipliği Yapıyor. Tam da Atatürk'ün Mirasına Uygun Şekilde

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Çubuk 1 Barajı’nın eski ve yani haline ilişkin fotoğraflar paylaştı. Gültekin, “Çubuk 1 Barajı, 27 yıl sonra su tuttu. Çubuk 1 Barajı ve Rekreasyon Alanı, artık tarihiyle, doğasıyla, huzuruyla ve yaz konserleriyle her hafta binlerce Ankaralı hemşerimize ev sahipliği yapıyor. Tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına uygun bir şekilde” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Çubuk 1 Barajı'nın eski ve yani haline ilişkin fotoğraflar paylaştı. Gültekin, "Çubuk 1 Barajı, 27 yıl sonra su tuttu. Çubuk 1 Barajı ve Rekreasyon Alanı, artık tarihiyle, doğasıyla, huzuruyla ve yaz konserleriyle her hafta binlerce Ankaralı hemşerimize ev sahipliği yapıyor. Tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına uygun bir şekilde" dedi.

Volkan Memduh Gültekin, ABB'nin Ankara'ya yeniden kazandığı Çubuk 1 Barajı ile ilgili bugün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Gültekin'in barajın eski ve yeni halini gösteren fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımlar şöyle:

"1. Kirli siyasetin aktörleri, ata mirası Çubuk 1 Barajı ve Rekreasyon Alanı'nın Ankara'ya tekrar kazandırılmasından ve gördüğü ilgiden o kadar rahatsızlar ki 'Yüzde 90'ı zaten bitmişti' yalanına sarılıyor. İşte 'Yüzde 90'ı zaten bitmişti' dedikleri alanın o günkü hali.

2. 1994'te ABB'ye devredilen alanda hiçbir şey yapılmadı. Ankara halkının büyük bir kısmının en güzel çocukluk anılarının merkezi atıl kaldı. 2004 yılından itibaren her seçim dönemi yenileneceği vadedildi ama hep ötelendi. Neden bu alan on yıllarca atıl kaldı? Neden bitirilmedi?

3. 1994 yılından itibaren baraj su tutmaz oldu. Zamanla tesisler yıkıldı. Şüpheli ölüm, darp, hırsızlık... Cumhuriyetin ilk barajı adli olayların merkezi oldu.

4. Atıl, virane, harabe alanda ilk çalışma 2019 yılının temmuz ayında başlatıldı. 29 Ekim 2020 tarihinde, Cumhuriyet Bayramı'nda eser Ankara'ya kazandırıldı. O tarihteki açılış maliyeti ve yapılan ilk işler aşağıda yazıyor. Daha sonra da ABB yatırımlarına devam etti ve...

5. Dip çamurları temizlendi, su alma yapısı yeniden aktif hale getirildi. Çubuk 1 Barajı, 27 yıl sonra su tuttu.

6. Yüzde 90'ı bitmiş hali (!) ise böyleydi.

7. Çubuk 1 Barajı ve Rekreasyon Alanı, artık tarihiyle, doğasıyla, huzuruyla ve yaz konserleriyle her hafta binlerce Ankaralı hemşerimize ev sahipliği yapıyor.

8. Tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına uygun bir şekilde.

9. Benzer bir yalana '30 Ağustos Zafer Parkı' için de başvuran yine aynı aktörler. Yalnızca bir ailenin kullanımında olan ve yıllarca halka açılmayan o parkın gerçek hikayesini de başka bir belgeselde ele alacağız."

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Volkan Gültekin: Çubuk 1 Barajı 27 Yıl Sonra Su Tuttu. Her Hafta Binlerce Ankaralıya Ev Sahipliği Yapıyor. Tam da Atatürk'ün Mirasına Uygun Şekilde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Volkan Gültekin: Çubuk 1 Barajı 27 Yıl Sonra Su Tuttu. Her Hafta Binlerce Ankaralıya Ev Sahipliği Yapıyor. Tam da Atatürk'ün Mirasına Uygun Şekilde - Son Dakika
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