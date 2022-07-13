Volkan Gültekin: Mazgallar Temizlendi, Ancak Bu Kente Miras Bıraktığınız Kirli Siyaseti ve Ucube İşleri Temizlemek Biraz Zaman Alıyor - Son Dakika
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Volkan Gültekin: Mazgallar Temizlendi, Ancak Bu Kente Miras Bıraktığınız Kirli Siyaseti ve Ucube İşleri Temizlemek Biraz Zaman Alıyor

13.07.2022 17:22
Volkan Gültekin: Mazgallar Temizlendi, Ancak Bu Kente Miras Bıraktığınız Kirli Siyaseti ve Ucube İşleri Temizlemek Biraz Zaman Alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “‘Mazgallar temizlenmedi' diye çığırtkanlık yapanların, trol çetelerinin ve bunların kalemşörlüğünü yapan sözde gazetecilerin meşrebini biliyoruz. Mazgallar temizlendi, ancak bu kente miras bıraktığınız kirli siyaseti ve ucube işleri temizlemek biraz zaman alıyor” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "'Mazgallar temizlenmedi' diye çığırtkanlık yapanların, trol çetelerinin ve bunların kalemşörlüğünü yapan sözde gazetecilerin meşrebini biliyoruz. Mazgallar temizlendi, ancak bu kente miras bıraktığınız kirli siyaseti ve ucube işleri temizlemek biraz zaman alıyor" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, son günlerdeki sağanak yağışlar sonrası yaşanan "mazgal temizliği" tartışmaları hakkında bugün açıklama yaptı. Gültekin, sosyal medya hesabında, 3 Kasım 2021'de İstanbul Yolu ile Anadolu Bulvarı'nın kesiştiği noktada çekilen balçıkla dolu bir mazgalın fotoğrafını yeniden paylaştı. Gültekin, "ABB, Sayın Mansur Yavaş döneminde, soluksuz artan giderlere rağmen iki kat fazla altyapı çalışması gerçekleştirdi" dedi.

Gültekin'in sosyal medya hesabında dokuz görselle birlikte yaptığı paylaşımlar şöyle:

"1. Bu paylaşımı 2021 yılının kasım ayında yapmıştım. Maalesef Başkent Ankara'nın altyapısı bu halde. Balçık, çamur, eski hatlar... İşte 'mazgal siyaseti' yaparak üstünü örtmeye çalıştıkları 23,5 yıllık eski yönetimin altyapı politikasının açığa çıkmış hali bu.

2. Vatandaşa pahalı su satıp buradan elde edilen gelirlerle helikopter, uçak, cipler aldılar. Milletin parasıyla... ASKİ'nin görevi altyapı yapıp temiz su temini sağlamak mı, yoksa böyle atıl işlere para harcamak mı?

3. Derelerin üzerini kapatıp imara açanlar... Yerin altında bile derelerin yönünü değiştirenler... Emsallerle oynayıp gökdelenler dikenler... Müteahhitlerin gözü doymaz para hırslarına hizmet edenler... Bu ihmal mi, ihanet mi?

4. Ankara... Bentlerin, derelerin kenti... İşte o derelerin bugünkü halleri... Buraların imar planlarının ne zaman yapıldığını tahmin ediyorsunuzdur.

5. Sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Bunlar unutuldu sanıyorlar.

6. İşte bu rezilliği ve kötü sonuçlarını önlemek için Ankara Büyükşehir Belediyesi, 102 noktada yağmur suyu çalışması yaptı. Karşılaştırmalı olarak ele aldığımızda ABB, Sayın Mansur Yavaş döneminde, soluksuz artan giderlere rağmen iki kat fazla altyapı çalışması gerçekleştirdi.

7. Başkent'te hala asbestli (kanserojen) içme suyu boruları varken, Başkent'te hala köylerde lağım açıktan akıyorken cip, uçak, helikopter alanlar... Sizin bıraktığınız kötü mirası temizleyip kentimize kaybolan yıllarını geri kazandırmak için çalışıyoruz.

8. Ankara'nın acil tüm altyapı projelerini birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz (Kırmızılar biten/yapımı devam eden projeler).

9. 'Mazgallar temizlenmedi' diye çığırtkanlık yapanların, trol çetelerinin ve bunların kalemşörlüğünü yapan sözde gazetecilerin meşrebini biliyoruz. Mazgallar temizlendi, ancak bu kente miras bıraktığınız kirli siyaseti ve ucube işleri temizlemek biraz zaman alıyor."

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Volkan Gültekin: Mazgallar Temizlendi, Ancak Bu Kente Miras Bıraktığınız Kirli Siyaseti ve Ucube İşleri Temizlemek Biraz Zaman Alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Volkan Gültekin: Mazgallar Temizlendi, Ancak Bu Kente Miras Bıraktığınız Kirli Siyaseti ve Ucube İşleri Temizlemek Biraz Zaman Alıyor - Son Dakika
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