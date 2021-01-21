Volkan'ın soğuk intikamı! Sadakatsiz'de neler oldu?

Mert'in ihanetini ortaya çıkaran ve yuvasının dağılmasına sebep olan Volkan, onunla karşı karşıya geliyor. Volkan'ı karşısında gören Mert öfkeden deliye dönüyor ve ona saldırıyor. İki arkadaş adeta birbirine düşüyor. Volkan, onun geçmişte yaptıklarını unutmadığını ve şimdi de ondan intikam aldığını söylüyor. Mert ise onu bu duruma düşüren Volkan'a daha da bileniyor. İkili arasındaki gerginlik giderek artıyor. Peki Mert, Volkan'ın bu hamlesinin altında kalacak mı?

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