Volkan Kaza: "Kadıköy'deki maç daha farklı olacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Spor Volkan Kaza: 'Kadıköy'deki maç daha farklı olacaktır' - Son Dakika Spor

Volkan Kaza: "Kadıköy'deki maç daha farklı olacaktır"

31 dakika önce

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Kadıköy'deki maç daha farklı olacaktır" dedi.

Volkan Kaza:

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, " Kadıköy'deki maç daha farklı olacaktır" dedi.


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Zorlu geçen bir kamp döneminden sonra daha az süre alan oyuncularımızı görme açısından bizim için önemli bir sınav oldu. Burada oynadığımızda eksiklerimizi görüp bunlarla ilgili zaten gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Biliyorsunuz ki 2 ayaklı bir maç. Kadıköy'de bir maç daha var. Daha farklı olacaktır. 6 haftalık zor bir lig süreci de bizi bekliyor. Bu maçlarda oyuncularımızı en iyi şekilde görüp gerekli bütün çalışmaları yapıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Volkan Kazak, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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