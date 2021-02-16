Volkan Konak 1,5 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldi

Yaklaşık 1.5 yıldır Amerika'da yaşayan ünlü sanatçı Volkan Konak İznik'te görüntülendi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, yakın dostu İbrahim Sayın'ı İznik Askania Tesislerinde ziyaret etti. Amerika'dan 1.5 sene sonra ilk kez Türkiye'ye gelen Volkan Konak'ın sürpriz bir kanal ile program yapacağı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Volkan Konak, "Burası adeta bir cennet çok güzel bir yer huzur buluyorum burada. Herkesi İznik'e Askania'ya davet ediyorum" dedi. - BURSA