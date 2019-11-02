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Volkan Konak Almanya'da konser verdi

7 saat önce

Şarkıcı Volkan Konak, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Volkan Konak Almanya'da konser verdi, System.String[]

Şarkıcı Volkan Konak, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Köln Maritim Hotel'de sahneye çıkan Konak, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.

Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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