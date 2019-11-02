Volkan Konak Almanya'da konser verdi
7 saat önce
Şarkıcı Volkan Konak, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Şarkıcı Volkan Konak, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.
Köln Maritim Hotel'de sahneye çıkan Konak, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.
Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.
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