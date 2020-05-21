Volkan  Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü' - Son Dakika

Volkan  Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü'

Almanya'nın Köln kentinde polisler tarafından, tren garına maskesiz girdiği gerekçesiyle darbedildiğini iddia eden Türk vatandaşı Volkan Koyugöz, "Gereksiz yere bana şiddet uyguladılar.

Volkan  Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü', System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde polisler tarafından, tren garına maskesiz girdiği gerekçesiyle darbedildiğini iddia eden Türk vatandaşı Volkan  Koyugöz, "Gereksiz yere bana şiddet uyguladılar. Yere atıp beni orada dövdüler. Olmadık yere yumruk yedim polislerden" dedi.

Alışveriş için Köln'e gelen Volkan Koyugöz isimli Türk vatandaşı işi bittikten sonra Kerpen kentine dönmek için Köln ana tren garına geldi. Maskesiz girdiği garda polisler tarafından uyarılan Koyugöz, iddiaya göre bir yandan yürüyüp diğer yandan maskesini takmaya çalışırken maske takmadığı gerekçesiyle şiddete uğradı. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akraba ve Yurt Dışı Hizmetler alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya'nın arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiği Volkan Koyugöz yaşadığı olayı Demirören Haber Ajansı'na anlattı: "Ben oruçlu halde Köln'de alışverişe çıkmıştım ve tekrar acele bir halde trene yetişmek ve eve gidip iftarımı yapma telaşındaydım. Köln merkez tren istasyonu girişinde polislerle karşılaştım ve bana maske takmamı söylediler. Tam maskemi takıyordum. Telaşlıydım iftar vakti yaklaşıyordu son trendi. Telaştayken 5-10 metre yürüdüm. Direkt taktım maskemi. Takar takmaz arkamdan polis geldi olay yaratmaya çalıştı. Ceza kesmek istedi maskemi taktığım halde de üzerime doğru geldiler, beni duvara doğru ittiler. Gereksiz yere bana şiddet uyguladılar. Yere atıp beni orada dövdüler. Olmadık yere yumruk yedim polislerden. Ben hiçbir şekilde kendilerini tehdit etmedim. Tehditte bulunmadım, sakin olduğumu yüz sefer söyledim. Sakin olduğumu bir yere kaçmadığımı, ceza yazmak istiyorlarsa yazmalarını dedim. Kendileri şiddet uygulamaya karar verdiler, şiddet uyguladılar, darp ettiler beni. Milletin içinde rezil ettiler beni. Karakolda da aynı şekilde devam edildi. Karakola varır varmaz beni yere attılar. Üzerimde uyuşturucu ve alkol aramaya çalıştılar."

"BANA, 'NİYE ALKOL KULLANMIYORSUN' DEDİLER"

"Kendilerine oruç tuttuğumu, tüm bu olay başlamadan önce de oruçlu olduğumu söyledim. İftara yetişmeye çalıştığımı söyledim. Bunu bilmelerine rağmen beni hala orada rezil etmeye çalıştılar olay yaratmaya çalıştılar. Kendilerine uyuşturucu kullanmadığımı, alkol içmediğimi, öyle şeylerle alakam olmadığını söylemediğim halde, bana bu sefer 'niye içmediğimi, niye kullanmadığımı' sordular. Burnum kanamıştı mendil bile vermediler. 'Bir bardak su alabilir miyim orucumu açmam lazım' dedim onu da vermediler. 'Suyumuz çalışmıyor dediler' vermediler, kimliğimi kabul etmediler. 'Sen Türk'sün pasaportunu istiyoruz' dediler. Ama en garip tarafı da bana maskemi takmadığıma dair ne ceza kesildi ne de başka bir şey verildi" dedi.

KÖLN KONSOLOSUNDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Olayın basına yansımasıyla Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes polis şiddetine maruz kalan Koyugöz'ü arayarak bilgi aldığını söyledi ve geçmiş olsun dileklerini basın mensuplarıyla paylaştı. Köln Konsolosluğu Hukuk Danışmanlığı'nın, Volkan Koyugöz'ü arayarak yasal hakları hususunda kendisini bilgilendirildiği ifade edildi.

Konsolosluk duyurusunda, "Polis yetkililerinden de olay hakkında bilgi talep edilmiş olup, vatandaşımızla eşgüdüm halinde konu takip edilmektedir" denildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ZAFER SIRAKAYA DA ARADI

AK Parti İstanbul Milletvekili Akraba ve Yurt Dışı Hizmetler alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya, Volkan Koyugöz'ü arayarak kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşın yaşadığı olayı hem kendilerinin hem de Konsolosluğun takip ettiklerini ifade ettiği öğrenildi.

Alman medyasında da geniş yer alan haberde Köln Polisi'nin suçlamaları reddettiği bildirildi. Volkan Koyugöz'ün, olayı, hukuki takip için avukatına verdiğini bildirdi. Koyugöz, "Ben polise şiddet göstermedim, hakaret etmedim. Suçum olsa bile ceza kessin 200 kadar kişinin önünde beni döverek rencide etmesi normal değil" dedi.

Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Volkan  Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü' - Son Dakika

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