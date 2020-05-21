Volkan  Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü' - Son Dakika

Volkan  Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü'

Almanya'nın Köln kentinde polisler tarafından, tren garına maskesiz girdiği gerekçesiyle darbedildiğini iddia eden Türk vatandaşı Volkan Koyugöz, "Gereksiz yere bana şiddet uyguladılar.

Volkan  Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü', System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde polisler tarafından, tren garına maskesiz girdiği gerekçesiyle darbedildiğini iddia eden Türk vatandaşı Volkan  Koyugöz, "Gereksiz yere bana şiddet uyguladılar. Yere atıp beni orada dövdüler. Olmadık yere yumruk yedim polislerden" dedi.

Alışveriş için Köln'e gelen Volkan Koyugöz isimli Türk vatandaşı işi bittikten sonra Kerpen kentine dönmek için Köln ana tren garına geldi. Maskesiz girdiği garda polisler tarafından uyarılan Koyugöz, iddiaya göre bir yandan yürüyüp diğer yandan maskesini takmaya çalışırken maske takmadığı gerekçesiyle şiddete uğradı. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akraba ve Yurt Dışı Hizmetler alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya'nın arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiği Volkan Koyugöz yaşadığı olayı Demirören Haber Ajansı'na anlattı: "Ben oruçlu halde Köln'de alışverişe çıkmıştım ve tekrar acele bir halde trene yetişmek ve eve gidip iftarımı yapma telaşındaydım. Köln merkez tren istasyonu girişinde polislerle karşılaştım ve bana maske takmamı söylediler. Tam maskemi takıyordum. Telaşlıydım iftar vakti yaklaşıyordu son trendi. Telaştayken 5-10 metre yürüdüm. Direkt taktım maskemi. Takar takmaz arkamdan polis geldi olay yaratmaya çalıştı. Ceza kesmek istedi maskemi taktığım halde de üzerime doğru geldiler, beni duvara doğru ittiler. Gereksiz yere bana şiddet uyguladılar. Yere atıp beni orada dövdüler. Olmadık yere yumruk yedim polislerden. Ben hiçbir şekilde kendilerini tehdit etmedim. Tehditte bulunmadım, sakin olduğumu yüz sefer söyledim. Sakin olduğumu bir yere kaçmadığımı, ceza yazmak istiyorlarsa yazmalarını dedim. Kendileri şiddet uygulamaya karar verdiler, şiddet uyguladılar, darp ettiler beni. Milletin içinde rezil ettiler beni. Karakolda da aynı şekilde devam edildi. Karakola varır varmaz beni yere attılar. Üzerimde uyuşturucu ve alkol aramaya çalıştılar."

"BANA, 'NİYE ALKOL KULLANMIYORSUN' DEDİLER"

"Kendilerine oruç tuttuğumu, tüm bu olay başlamadan önce de oruçlu olduğumu söyledim. İftara yetişmeye çalıştığımı söyledim. Bunu bilmelerine rağmen beni hala orada rezil etmeye çalıştılar olay yaratmaya çalıştılar. Kendilerine uyuşturucu kullanmadığımı, alkol içmediğimi, öyle şeylerle alakam olmadığını söylemediğim halde, bana bu sefer 'niye içmediğimi, niye kullanmadığımı' sordular. Burnum kanamıştı mendil bile vermediler. 'Bir bardak su alabilir miyim orucumu açmam lazım' dedim onu da vermediler. 'Suyumuz çalışmıyor dediler' vermediler, kimliğimi kabul etmediler. 'Sen Türk'sün pasaportunu istiyoruz' dediler. Ama en garip tarafı da bana maskemi takmadığıma dair ne ceza kesildi ne de başka bir şey verildi" dedi.

KÖLN KONSOLOSUNDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Olayın basına yansımasıyla Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes polis şiddetine maruz kalan Koyugöz'ü arayarak bilgi aldığını söyledi ve geçmiş olsun dileklerini basın mensuplarıyla paylaştı. Köln Konsolosluğu Hukuk Danışmanlığı'nın, Volkan Koyugöz'ü arayarak yasal hakları hususunda kendisini bilgilendirildiği ifade edildi.

Konsolosluk duyurusunda, "Polis yetkililerinden de olay hakkında bilgi talep edilmiş olup, vatandaşımızla eşgüdüm halinde konu takip edilmektedir" denildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ZAFER SIRAKAYA DA ARADI

AK Parti İstanbul Milletvekili Akraba ve Yurt Dışı Hizmetler alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya, Volkan Koyugöz'ü arayarak kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşın yaşadığı olayı hem kendilerinin hem de Konsolosluğun takip ettiklerini ifade ettiği öğrenildi.

Alman medyasında da geniş yer alan haberde Köln Polisi'nin suçlamaları reddettiği bildirildi. Volkan Koyugöz'ün, olayı, hukuki takip için avukatına verdiğini bildirdi. Koyugöz, "Ben polise şiddet göstermedim, hakaret etmedim. Suçum olsa bile ceza kessin 200 kadar kişinin önünde beni döverek rencide etmesi normal değil" dedi.


AK Parti, Almanya, Köln, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Volkan  Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü' - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi! Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur         
19:19
Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı         
19:17
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu         
19:08
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı         
19:05
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi         
18:50
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu         
18:43
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli         
18:38
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı         
18:22
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi         
18:07
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir         
17:57
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü         
17:54
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum         
17:51
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti         
17:43
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak         
17:41
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi         
17:40
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti         
17:23
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı         
17:22
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi         
17:14
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım         
17:08
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 20:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Volkan  Koyugöz: 'Maske takmadım diye polisler dövdü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]