Son Dakika Haberleri: Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır: Sivaslı Raftingi, Köpeğe Laf Atma, Bocce Turnuvası (3. Bölüm)

Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır: Sivaslı Raftingi, Köpeğe Laf Atma, Bocce Turnuvası (3. Bölüm)

20 dakika önce

Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır'ın yeni bölümlerinde anlatıcı olmak istiyorsanız hikayenizi anlattığınız 2 dakikalık bir videoyu, izleyici olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinizi basvuru@onedio.com adresine göndermeniz yeterli!

Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır'ın yeni bölümlerinde anlatıcı olmak istiyorsanız hikayenizi anlattığınız 2 dakikalık bir videoyu, izleyici olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinizi basvuru@onedio.com adresine göndermeniz yeterli!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:36 Kaynak: Youtube

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