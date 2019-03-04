Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır: Sivaslı Raftingi, Köpeğe Laf Atma, Bocce Turnuvası (3. Bölüm)
20 dakika önce
Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır'ın yeni bölümlerinde anlatıcı olmak istiyorsanız hikayenizi anlattığınız 2 dakikalık bir videoyu, izleyici olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinizi basvuru@onedio.com adresine göndermeniz yeterli!
Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır'ın yeni bölümlerinde anlatıcı olmak istiyorsanız hikayenizi anlattığınız 2 dakikalık bir videoyu, izleyici olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinizi basvuru@onedio.com adresine göndermeniz yeterli!
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:36 Kaynak: Youtube
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