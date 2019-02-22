Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır: Vikinglere Otostop, Ben Buraya Kusarım, Evlatlık (2.bölüm)

Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır'ın yeni bölümlerinde anlatıcı olmak istiyorsanız hikayenizi anlattığınız 2 dakikalık bir videoyu, izleyici olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinizi basvuru@onedio.com adresine göndermeniz yeterli!

Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır'ın yeni bölümlerinde anlatıcı olmak istiyorsanız hikayenizi anlattığınız 2 dakikalık bir videoyu, izleyici olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinizi basvuru@onedio.com adresine göndermeniz yeterli!

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