Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır: Vikinglere Otostop, Ben Buraya Kusarım, Evlatlık (2.bölüm)
46 dakika önce
Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır'ın yeni bölümlerinde anlatıcı olmak istiyorsanız hikayenizi anlattığınız 2 dakikalık bir videoyu, izleyici olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinizi basvuru@onedio.com adresine göndermeniz yeterli!
Volkan Öge ile Kesin Yaşanmıştır'ın yeni bölümlerinde anlatıcı olmak istiyorsanız hikayenizi anlattığınız 2 dakikalık bir videoyu, izleyici olmak istiyorsanız iletişim bilgilerinizi basvuru@onedio.com adresine göndermeniz yeterli!
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:42 Kaynak: Youtube
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