Son Dakika Haberleri: Volkan patlamasında ailelerini kaybeden Kolombiyalı iki kız kardeş 35 sene sonra birbirine kavuştu
Son Dakika Dünya Volkan patlamasında ailelerini kaybeden Kolombiyalı iki kız kardeş 35 sene sonra birbirine kavuştu - Son Dakika Dünya

Volkan patlamasında ailelerini kaybeden Kolombiyalı iki kız kardeş 35 sene sonra birbirine kavuştu

6 saat önce

13 Kasım 1985'te Kolombiya'nın Armero şehrinde patlayan Nevado del Ruiz volkanı sebebiyle 30 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Bu faciada binlerce kişi yıllarca kayıp akrabalarını aradı. Jenifer de la Rosa ve Angelo Rendon'un 35 sene sonra DNA testi sonrası kız kardeş olduğu anlaşıldı.

Volkan patlamasında ailelerini kaybeden Kolombiyalı iki kız kardeş 35 sene sonra birbirine kavuştu, System.String[]

Bundan yaklaşık 35 sene önce 13 Kasım 1985'te Kolombiya'nın Armero şehrinde patlayan Nevado del Ruiz volkanı sebebiyle 30 bine yakın kişi hayatını kaybetti.


Civarda bulunan köyleri bir çamur ve moloz deryası altında bırakan bu trajedik olay sebebiyle yüzlerce çocuk anne ve babasını kaybederek başka ailelere evlatlık verilmek zorunda kaldı.

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Kolombiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:03 
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