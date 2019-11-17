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Volkan patlamasında ailelerini kaybeden Kolombiyalı iki kız kardeş 35 sene sonra birbirine kavuştu
6 saat önce
13 Kasım 1985'te Kolombiya'nın Armero şehrinde patlayan Nevado del Ruiz volkanı sebebiyle 30 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Bu faciada binlerce kişi yıllarca kayıp akrabalarını aradı. Jenifer de la Rosa ve Angelo Rendon'un 35 sene sonra DNA testi sonrası kız kardeş olduğu anlaşıldı.
Bundan yaklaşık 35 sene önce 13 Kasım 1985'te Kolombiya'nın Armero şehrinde patlayan Nevado del Ruiz volkanı sebebiyle 30 bine yakın kişi hayatını kaybetti.
Civarda bulunan köyleri bir çamur ve moloz deryası altında bırakan bu trajedik olay sebebiyle yüzlerce çocuk anne ve babasını kaybederek başka ailelere evlatlık verilmek zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:03
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