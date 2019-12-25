Volkan Şen'den boşanma davası açan eşine tazminat itirazı - Son Dakika
Son Dakika Spor Volkan Şen'den boşanma davası açan eşine tazminat itirazı - Son Dakika Spor

Volkan Şen'den boşanma davası açan eşine tazminat itirazı

6 saat önce

Ünlü futbolcunun ABD'li eşi Victoria Leanne Lira Şen, 7 yıllık eşine boşanma davası açmış, iki çocuğu ve kendisi için 30 bin sterlin (yaklaşık 230 bin lira) nafaka ve 600 bin sterlin (yaklaşık 4.6 milyon lira) tazminat istemişti.

Volkan Şen'den boşanma davası açan eşine tazminat itirazı, System.String[]

Ünlü futbolcunun ABD'li eşi Victoria Leanne Lira Şen, 7 yıllık eşine boşanma davası açmış, iki çocuğu ve kendisi için 30 bin sterlin (yaklaşık 230 bin lira) nafaka ve 600 bin sterlin (yaklaşık 4.6 milyon lira) tazminat istemişti.


ABD'li eş, Şen'in yakın arkadaşı Yasin Taşkın'la sürekli evde vakit geçirdiğini, Taşkın'a özel oda verildiğini iddia etmiş ve bu konu evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açmıştı.


Sabah gazetesinin haberine göre Volkan Şen, iddiaların tamamen gerçeğe aykırı olduğunu öne sürerek son bir yıldır hiçbir kulüpte oynamadığı için maddi olarak zor günler geçirdiğini söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Volkan Şen, Sterlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:29 
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