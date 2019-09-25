Son Dakika Haberleri: Volkan Şen'den şok sözler: "Bursa'da sizi aldırırım!"
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Volkan Şen'den şok sözler: "Bursa'da sizi aldırırım!"

1 saat önce

TFF 1. Lig'deki Adana Demirspor- Bursaspor mücadelesinde Volkan Şen'in söylediklerini Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan doğruladı.

Volkan Şen'den şok sözler:

TFF 1. Lig'deki Adana Demirspor- Bursaspor mücadelesinde Volkan Şen'in söylediklerini Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan doğruladı.


Volkan Şen'in Bursaspor maçında Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve oyunculara, "Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir" dediği ortaya çıktı.


Şen sezon başında Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı...


Bursaspor'un Adana yolculuğunu izliyoruz...

Selçuk Erdoğan, Volkan Şen, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:55 
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