Volkan Şimşek, TUI Rusya'ya ait Fun&Sun Hotels markasının Ceo'su oldu - Son Dakika

Volkan Şimşek, TUI Rusya'ya ait Fun&Sun Hotels markasının Ceo'su oldu

28.01.2021 10:29
Volkan Şimşek, TUI Rusya'ya ait Fun&Sun Hotels markasının Ceo'su oldu, System.String[]

Türkiye konaklama sektörünün deneyimli ismi Volkan Şimşek, TUI Rusya'nın Fun&Sun otel markasının başına geçti.

Türkiye konaklama sektörünün deneyimli ismi Volkan Şimşek, TUI Rusya'nın Fun&Sun otel markasının başına geçti.

TUI Rusya'nın otel şirketi Fun&Sun Hotels'de iki marka bulunuyor. Bunlar Fun & Sun Life ve Smart markaları. Şirketten yapılan açıklamaya göre TUI Rusya, Fun & Sun Life Side, Fun & Sun Life Belek ve Smart Club Prestige Alanya otellerin işletmesini devraldı.

Atorus.ru'da yer alan habere göre TUI Rusya Genel Müdürü Taras Demura, şu anda Türkiye'de üç oteli işlettiklerini ve bu deneyimi gelecekte Rusya dahil diğer yerlere de yayacaklarını söyledi.

TUI Rusya, Fun&Sun otellerinin yönetimine konaklama sektörünün deneyimli ismi Volkan Şimşek'i getirdi. TUI Rusya, Fun&Sun konseptindeki otellerini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Volkan Şimşek, TUI Rusya'ya ait Fun&Sun Hotels markasının Ceo'su oldu

Türkiye, Rusya, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Volkan Şimşek, TUI Rusya'ya ait Fun&Sun Hotels markasının Ceo'su oldu - Son Dakika Magazin


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