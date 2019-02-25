Son Dakika Haberleri: Volkan, Skrtel ve Tolgay'dan Duyarlı Hareket

Volkan, Skrtel ve Tolgay'dan Duyarlı Hareket

41 dakika önce

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Volkan Demirel, Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini çıkarıp giydirdi.

Volkan, Skrtel ve Tolgay'dan Duyarlı Hareket, System.String[]
Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Volkan Demirel, Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini çıkarıp giydirdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesinde Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, tecrübeli savunmacı Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini verdiler. Abdullah Çevrim için saygı duruşunda durulduğu sırada önlerinde duran çocukların üşüdüğünü gören 3 futbolcu, üstlerinde bulunan eşofmanları çıkararak çocuklara giydirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Martin Skrtel, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Taraftarından Tolgay Arslan'a Dürümlü Protesto Beşiktaşlı Taraftarlardan Shinji Kagawa'ya Destek

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye Attığı Golden Sonra Sevinmedi Beşiktaş, 3 Bin 82 Gün Sonra Derbide Penaltı Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 21:56:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Volkan, Skrtel ve Tolgay'dan Duyarlı Hareket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]