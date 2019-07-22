Son Dakika Haberleri: Volkan Yılmaz ve Ahmet Mümin Papaker Karaköprü Belediyespor'da
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Volkan Yılmaz ve Ahmet Mümin Papaker Karaköprü Belediyespor'da

1 saat önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor orta sahayı güçlendirmek ligin futbolcuları Volkan Yılmaz ve Ahmet Mümin Papaker'i kadrosuna kattı.

Volkan Yılmaz ve Ahmet Mümin Papaker Karaköprü Belediyespor'da, System.String[]
Transfer çalışmalarını sürdüren Karbel Karaköprü Belediyespor orta sahayı güçlendirmek ligin futbolcuları Volkan Yılmaz ve Ahmet Mümin Papaker'i kadrosuna kattı.

Tff 3. Ligde iddialı bir sezon geçirmek isteyen Şanlıurfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı siyahlı ekip geçen sezon Erzin Belediyespor forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Volkan Yılmaz ve Kemerspor 2003'ten 24 yaşındaki merkez orta saha Ahmet Mümin Papaker'i kadrosuna kattı.

Tecrübeli futbolcu Volkan Yılmaz Samsunspor, İstanbulspor, Diyarbakırspor, Gazişehir, Elazığspor ve Ankaragücü gibi kulüplerde forma giyerken, Süper Lig'de 10 maç, Tff 1. Ligde 64 maç, Tff 2. Ligde 54 Maç ve Tff 3. Ligde 85 maça çıktı. Genç futbolcu Ahmet Mümin Papaker ise Çaykur Rizespor formasıyla profesyonel olurken, Tff 3. Ligde 78 maçta 4 gole imzasını attı.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan transfer çalışmalarını ihtiyaçlara göre sürdürdüklerini ve yönetim kuruluyla birlikte titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kulüp Başkanı Aslan, "Takımımızın ligde başarıya ulaşması için gerekli kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz ve şu ana kadar bize faydası olacağını düşündüğümüz futbolcu kardeşlerimizi kadromuza kattık. Yeni transferlerimiz takımımıza hayırlı olsun, İnşallah iyi bir performansla takımımızı istediğimiz seviyeye getireceklerdir" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Volkan Yılmaz, Karaköprü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:09 Kaynak: İHA
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