Volkanik gölde ilkbahar güzelliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Volkanik gölde ilkbahar güzelliği - Son Dakika

Volkanik gölde ilkbahar güzelliği

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu meydana gelen Haydarlar Gölü, üzerindeki su papatyalarıyla ilkbaharın güzelliğini yansıtıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu meydana gelen Haydarlar Gölü, üzerindeki su papatyalarıyla ilkbaharın güzelliğini yansıtıyor.

Suriye sınırına yakın noktadaki Haydarlar Mahallesi sınırları içerisindeki volkanik göl, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri hayran bırakıyor.

İlkbaharda açan su papatyaları ise volkanik gölü adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.

Çok sayıda yabani kuş türüne ev sahipliği yapan göl, göçmen kuşların da başlıca uğrak yerleri arasında yer almasıyla her mevsim eşsiz manzaralar sunuyor.

Volkanik gölde ilkbahar güzelliği

Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:36 Kaynak: AA

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