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Volkanik hareketlerin sona erdiği La Palma'da üç ay sonra eve dönüşler başladı - Son Dakika

Volkanik hareketlerin sona erdiği La Palma'da üç ay sonra eve dönüşler başladı

04.01.2022 13:50
Volkanik hareketlerin sona erdiği La Palma'da üç ay sonra eve dönüşler başladı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 85 gün aktif kalan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan dolayı tahliye edilen bölge halkı evlerine dönüyor.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 85 gün aktif kalan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan dolayı tahliye edilen bölge halkı evlerine dönüyor.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Komitesi, 3 Ocak itibarıyla yaklaşık 1000 kişinin evlerine geri dönmeye başladığını açıkladı.

Yetkililer, yaklaşık 3 ay aradan sonra evlerine dönenlere ilk olarak odalarını havalandırmalarını ve önceden gaz ölçümü yapmadan zemindeki garaj, depo veya bodrum katlarına girmemesini tavsiye etti.

La Palma'da volkanın püskürttüğü lavlardan evlerini kaybeden yaklaşık 5 bine yakın kişi bulunurken, bunlardan 564'ü otellerde, 40'ı sosyal yardım merkezlerinde, geri kalanı da aile ya da arkadaşlarının evlerinde kalmaya devam ediyor.

Cumbre Vieja, 85 gün ile ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan olmuştu.

Volkanik hareketliliğin 19 Eylül'de başladığı yanardağ aktif olduğu süre boyunca 94 milyon metreküpten fazla lav püskürtüp, çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkmıştı.

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplamış ve denize dökülen alanda ise 48 hektarlık bir delta oluşmuştu.

Turizmin yanı sıra muz ile avokado üretimine dayalı ada ekonomisine yaklaşık 850 milyon avroluk zarar veren volkanın yarattığı kayıpları azaltmak için İspanyol hükümeti 230 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Volkanın söndüğü, aktif hale geçmesinden 96 gün sonra, 25 Aralık'ta resmi olarak ilan edilmişti.

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Kanarya Adaları, İspanya, Ocak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Volkanik hareketlerin sona erdiği La Palma'da üç ay sonra eve dönüşler başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkanik hareketlerin sona erdiği La Palma'da üç ay sonra eve dönüşler başladı - Son Dakika
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