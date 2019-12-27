Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı - Son Dakika Dünya

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı

6 saat önce

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. Alman üretici 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı, System.String[]

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. Alman üretici 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.


Geçen yıl 50 bin, bu yıl da 70 bin elektrikli araç üreten otomotiv devi hedef büyüttü. Volkswagen üretim kapasitesi ve satışlarını yeni ID.3 modellerle birlikte artırmayı planlıyor. Yeni araçta kullanılan pillerin daha düşük maliyetli ve daha uzun menzilli olduğunu belirten şirket bu sayede elektrikli araçların orta sınıf için daha ulaşılabilir hale geleceğini vurguluyor.

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Volkswagen, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:57 
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