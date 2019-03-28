Son Dakika Haberleri: Volkswagen 300 bin dizel aracı yeniledi

Volkswagen 300 bin dizel aracı yeniledi

1 saat önce

Volkswagen, Almanya'da Euro1-5 emisyon standartlarına sahip 300 binden fazla aracın teşviklerle müşterilerden alınarak, Euro6 emisyon standartlara sahip yeni araçlarla değiştirildiğini duyurdu.

Volkswagen 300 bin dizel aracı yeniledi, System.String[]
Volkswagen, Almanya'da Euro1-5 emisyon standartlarına sahip 300 binden fazla aracın teşviklerle müşterilerden alınarak, Euro6 emisyon standartlara sahip yeni araçlarla değiştirildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:17 

Almanya, Volkswagen, Ekonomi
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