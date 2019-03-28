Volkswagen 300 bin dizel aracı yeniledi
1 saat önce
Volkswagen, Almanya'da Euro1-5 emisyon standartlarına sahip 300 binden fazla aracın teşviklerle müşterilerden alınarak, Euro6 emisyon standartlara sahip yeni araçlarla değiştirildiğini duyurdu.
Volkswagen, Almanya'da Euro1-5 emisyon standartlarına sahip 300 binden fazla aracın teşviklerle müşterilerden alınarak, Euro6 emisyon standartlara sahip yeni araçlarla değiştirildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:17
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