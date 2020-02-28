Volkswagen Alman tüketicilerle anlaştı,

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücülerle 830 milyar avroluk tazminat ödenmesi konusunda anlaşıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Volkswagen ve Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV), toplu davalarla bağlantılı olarak yapılan müzakerelerde 830 milyon avro tutarında mutabık kaldı." yorumunda bulunuldu.

Söz konusu tazminat davaya müdahil olan yaklaşık 260 bin Volkswagen müşterisi arasında paylaşılacak.

Müşterilerin dizel otomobillerinin yaşına ve modeline bağlı olarak 1.350 ile 6 bin 257 avro arasında para alması bekleniyor. Buna karşılık, müşteriler gelecekteki davalardan vazgeçecek.

Uzmanlar, Volkswagen müşterilerine tazminat ödeyerek, şirkete zaten 30 milyar avrodan fazlaya mal olan dizel skandalının yükünü sınırlandırmayı hedeflediğini belirtti.

- Davanın geçmişi

Ekim 2018'de Almanya'da Volkswagen şirketine, otomobil egzozlarındaki manipülasyonundan dolayı sürücüler adına VZBV ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından dava açılmıştı.

Dava ile ilgili gelişmeler için internet sitesi kurulurken, yaklaşık 460 bin Alman sürücü davaya müdahil olmak için başvurmuştu.

Volkswagen, 2 Ocak 2020'de yaptığı açıklamada egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücüleri temsil eden VZBV ile anlaşmak için görüşmeler yapıldığını bildirmişti. Şirket, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise VZBV ile olası bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, Almanya'da egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan sürücülere doğrudan 830 milyon avro teklif ettiğini açıklamıştı.

Açıklamada, VZBV ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni olarak federasyon avukatlarının 50 milyon avroluk avukatlık ücreti taleplerini gösterilmişti.

- Dizel emisyonu skandalı

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015, yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.