Volkswagen, Avustralya'da 87 milyon dolar tazminatı kabul etti
1 saat önce
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avustralya'da emisyon skandalından etkilenen müşterilerine 87 milyon dolara kadar tazminat ödemek üzere uzlaşmaya vardı.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avustralya'da emisyon skandalından etkilenen müşterilerine 87 milyon dolara kadar tazminat ödemek üzere uzlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:55
Avustralya'yı yenen Fransa, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu E-5 karayolunda motosiklet sürücüsü, yol vermeyen kamyonetin aynasını kırdı Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı