Son Dakika Haberleri: Volkswagen, Avustralya'da 87 milyon dolar tazminatı kabul etti
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Volkswagen, Avustralya'da 87 milyon dolar tazminatı kabul etti

1 saat önce

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avustralya'da emisyon skandalından etkilenen müşterilerine 87 milyon dolara kadar tazminat ödemek üzere uzlaşmaya vardı.

Volkswagen, Avustralya'da 87 milyon dolar tazminatı kabul etti, System.String[]

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avustralya'da emisyon skandalından etkilenen müşterilerine 87 milyon dolara kadar tazminat ödemek üzere uzlaşmaya vardı.

Volkswagen, Avustralya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:55 
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