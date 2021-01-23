Volkswagen Caddy beşinci nesliyle Türkiye'de - Son Dakika

Volkswagen Caddy beşinci nesliyle Türkiye'de

23.01.2021 13:14
Volkswagen Caddy beşinci nesliyle Türkiye'de, System.String[]

Bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış başarısı gösteren, Volkswagen Caddy’nin beşinci nesli, ocak ayının son haftası Türkiye pazarında satışa sunuluyor.

Bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış başarısı gösteren, Volkswagen Caddy'nin beşinci nesli, ocak ayının son haftası Türkiye pazarında satışa sunuluyor.

İlk olarak 1979 yılında Volkswagen'in ABD'deki fabrikasında pick-up karoserle ve Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, bilinen bu ismine, 1982 yılında Avrupa'daki lansmanıyla kavuştu.

1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü ve 2020 yılına kadar dördüncü nesil Caddy ile satışa sunulan model, en teknolojik versiyonuna kavuştuğu beşinci nesliyle karşımızda.

Tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy, sağlamlık, fonksiyonellik ve sunduğu bir çok teknolojik özellikle birlikte Caddy DNA'sını yüzde 100 korumayı da başarıyor.

Panel Van ve Kombi olmak üzere iki farklı karoserle satışa sunulan Caddy'nin beşinci neslinde donanım seviyeleri de yenilendi; baz model Impression ismi ile pazara sunulurken, bir üst modeli Life, premium model Style ve Panel Van modelleri de Cargo ismi ile satışa sunuluyor .

Türkiye'de ithal pazar lideri

Pazara sunulduğu günden bu yana tüm dünyada 3 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşan Caddy, Doğuş Otomotiv'in distribütörlüğünde, 1998 yılından itibaren Türkiye'de bu segmentte yaklaşık 180 bin adetlik bir satış rakamına ulaştı ve 2012-2020 yılları arasında kendi sınıfında 8 kez ithal pazar lideri olma başarısı gösterdi.

Lansmana özel avantajlar

Yeni teknolojileri ve yeni tasarımıyla sınıfının en iddialı modeli olmayı sürdüren Yeni Caddy'nin Impression modeli 224 bin 900 TL'den, Life modeli 241 bin 900 TL'den, Style donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin 900 TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor. Caddy'nin Cargo versiyonu ise 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Caddy ile birlikte ilk kez sunulmaya başlanan Panoramik Cam Tavan (opsiyonel) ise lansmana özel fiyat avantajıyla 15 bin TL yerine 10 bin TL'ye satışa sunuluyor.

Tasarım ve yeni dış özellikler

Baştan aşağı yenilenen Caddy, daha dinamik bir tasarıma kavuştu. MQB platformun getirdiği yeni dış özelliklerden bazıları sırasıyla; Style versiyonda standart olarak sunulan elektrik destekli bagaj kapağı, park assist, opsiyonel olarak sunulan 1,4 metrekare en geniş cam alanına sahip panoramik cam tavan, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve yeni LED ön farlar ile LED arka stop lambaları.

Teknolojik ve dijital ön konsol

Yeni Caddy, tamamen dokunmatik tuşlara sahip yeni ön konsolu ve dijital ekranıyla artık çok daha teknolojik. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, geniş iç mekanın da etkisiyle konfor seviyesini daha da artırıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy'de, donanım seviyesine bağlı olarak Cargo ve Impression donanım seviyesinde 6,5; Life ve Style donanımda ise 8,25 inç ekrana sahip multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor.

Yeni dokunmatik tuş takımları ile bilgi-eğlence sistemi menülerine erişmek, sürücü destek sistemlerini, park assist'i, ikaz lambalarını kontrol etmek çok daha kolaylaşmış bulunuyor.

Yeni Caddy'nin iç tasarımında sunulan LED iç aydınlatmalar, AGR sertifikalı ergoComfort sürücü koltuğu, harici 230V'luk cihazlar için güç kaynağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği araç içindeki konforu artıran başlıca özellikler.

Caddy'nin beşinci neslinde sunulan bir diğer yeni özellik ise, daha iyi iklim kontrolü sağlayan ve aracın arka bölümüne kadar ulaşan yeni arka yolcu bölümü havalandırma kanalları.

Yeni direksiyon ve amortisör ayarı ile daha konforlu hale getirilmiş ön süspansiyon ve yeniden tasarlanan, Panhard rot ve helezon yayla güçlendirilmiş arka aks sayesinde, aracın salınımları sönümlenerek konforu ve yol tutuşu da artırıldı.

Yeni sürüş destek sistemleri

Yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiren modelde en baz donanımdan başlayarak standart olarak sunulan sürüş destek ve güvenlik sistemleri arasında; Acil Çağrı Sistemi eCall, Şerit Takip Asistanı, Hız Sabitleyici, Elektronik Diferansiyel Kilidi EDL, Elektromekanik el freni ve Auto Hold, Sürücü ve yolcu için yan, perde ve orta hava yastıkları, Elektrikli çocuk kilidi, Sürüş esnasında ön kamera ve radar sayesinde tehlikeli durumlarda devreye giren acil frenleme özellikli Front Assist, Şerit Değiştirme Asistanı Side Assist yer alıyor.

Yeni motor

Modelde sunulan, 4 silindirli tamamen yenilenmiş motor, kendi segmentinde ilk kez kullanılan yeni çift püskürtmeli SCR teknolojisi sayesinde 2021 yılı içinde geçilmesi zorunlu olan Euro 6d-ISC emisyon standartlarını sağlarken hem ekolojik hem de ekonomik bakımdan olumlu çıktılar yaratıyor. 2.0 litrelik TDI motor, 122PS güç ve 320Nm tork ile yüksek performans sunarken, manuel viteste yaklaşık yüzde 10, DSG otomatik viteste ise yaklaşık yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.

Türk Lirası, Volkswagen, Türkiye, Ocak, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Volkswagen Caddy beşinci nesliyle Türkiye'de - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeni inşa edilecek binalara yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu
Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira         
13:00
Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
12:22
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, sosyal medyada fenomen oldu Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, sosyal medyada fenomen oldu         
11:16
Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü         
10:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada         
10:22
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor         
07:52
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı         
22:19
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 13:36:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Volkswagen Caddy beşinci nesliyle Türkiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei