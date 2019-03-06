Volkswagen Cenevre'ye 5 Model ile Katıldı

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Volkswagen Cenevre Otomobil Fuarı
'na 5 yeni model ile damga vurdu.
Volkswagen Cenevre Otomobil Fuarı'nda 5 yeni model ile sahne
aldı. Fuarda,
Passat
'ın 8. neslini ve sınırlı sayıda üretilecek Passat Variant
R-Line Edition'ın yanı sıra, 421 PS gücü ile markanın en güçlü dizel SUV'si
olacak Touareg V8 TDI'ı ve kompakt SUV modeli T-
Roc
'un, yüksek performanslı
versiyonu 'T-Roc R'ı ve elektrikli Buggy konsept modelini ilk kez tanıtıyor.
Passat'ın 8'inci neslinin makyajlı versiyonu
Cenevre Otomobil Fuarı'nda makyajlı versiyonuyla ilk kez
sergilenen Yeni Passat markanın en son yeniliklerine sahip bir model olarak
dikkatleri çekiyor. Sedan ve station wagon olmak üzere 2 farklı gövde tipine
sahip Passat, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkanı sağlayan
asistan sistemi "Travel Assist" ile sunulan ve "Kapasitif
Direksiyona" sahip ilk Volkswagen modeli olacak. Kapasitif direksiyon,
sürücünün direksiyona temasını tespit ederek, sürüş asistan sistemleri ile
etkileşimli bir şekilde çalışıyor. Passat'ta sunulan bir diğer yeni özellik
ise, sürüş anında karşılaşılan engeller ve tehlikeli durumlardan kaçınma
manevralarını kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini artıran Acil Manevra Asistan
sistemi, "Emergency Steering Assist". Ek olarak, markanın Premium SUV
segmentinde yer alan Touareg modelinde ilk kez sunulmaya başlanan, LED Matrix
teknolojisine sahip "IQ. Light" farlar, makyajlı Passat modelinde
bulunan yenilikçi aydınlatma teknoloji özelliği olarak dikkat çekiyor. 3. nesil
"Bilgi ve Eğlence Sistemi" yeni Passat'la birlikte ilk kez sunuluyor.
Mobil bağlantı arayüzü App Connect, Volkswagen'de ilk kez
Apple
CarPlay™ ara
yüzünü destekleyen telefonlar aracılığıyla Bluetooth üzerinden kablosuz
entegrasyon imkanı sunuyor.
Sportif özel seri: Passat Variant R-Line Edition
Volkswagen'in standında ilk kez sergilediği bir başka model
ise Passat Variant R-Line Edition oluyor. Sadece 2 bin adet üretilecek ve
4MOTION çekiş teknolojisine sahip bu özel seri, 2.0 lt 240 PS (TDI) veya 2.0 lt
272 PS (
TSI
) iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Fuarda ilk kez sergilenen
bu model, yeni "
Ay Taşı
Grisi" renk seçeneğiyle her koşula uygun
benzersiz bir tasarıma sahip. Passat Variant 4MOTION R-Line Edition, siyah
renge sahip bagaj üstü spoyleri, tavan rayları ve yan ayna kapakları ile kontrast
sağlıyor. Koyu LED arka stop lambaları ve parlak siyah 19 inç alüminyum
alaşımlı "
Pretoria
" jantlar da aracın sportif ruhunu yansıtıyor.
Atmosphere equipment line
Volkswagen'in en güçlü SUV modeli Touareg V8 TDI
Volkswagen, markanın en güçlü SUV modeli olacak Touareg V8
TDI da fuarda tanıtıyor. Yeni 4,0 litrelik 8 silindirli yüksek teknolojiye
sahip dizel motor, 421 PS gücü ile bu otomobili Volkswagen'in en güçlü SUV
modeli haline getiriyor. Turbo dizel motor, 900 NM maksimum torku ile normal
yol koşullarında ya da arazide seyahat ederken etkileyici bir sürüş keyfi
sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza 4,9 saniyede çıkan Touareg V8 TDI, 250 km/s
maksimum hıza ulaşabiliyor.
Yüksek performanslı T-Roc R
Volkswagen, kompakt boyutlara ve yenilikçi teknolojilere
sahip SUV modeli T-Roc'un, yüksek performanslı versiyonu 'T-Roc R"ı Cenevre
Otomobil Fuarı'nda sergiliyor. Her koşula uygun ve etkileyici bir tarza sahip
olan T-Roc R, 2.0 lt 300 PS güce sahip motor ve 4MOTION çekiş sistemiyle bir
SUV modeli fonksiyonelliğini yüksek performans ile birleştiriyor. 0-100 km/s
hızlanmayı 4,9 sn gibi etkileyici bir sürede tamamlıyor ve 250 km/s hıza kadar
ulaşabiliyor. T-Roc R modeli iç ve dış tasarımında, R tasarım öğeleri ile
dikkat çekerken, dört adet egzoz çıkışı da modelin performansını yansıtıyor.
Standart olarak sunulan 18 inç veya opsiyonel olarak tercih edilebilen 19 inç
jantlar, T-Roc R modelinin sportif ruhunu yansıtan detaylardan biri. Siyah fren
kaliperleri üzerindeki "R" logosu dikkat çeken bir başka detay.Her
koşula son derece uyumlu konseptiyle başarılı ve ilgi çekici bir model olan
T-Roc, pazara sunulduğu günden bu yana dünya çapında 200 bin adetlik bir satış
rakamına ulaşmayı da başardı.
Efsanevi buggy elektrikli olarak geri döndü
Volkswagen buggy efsanesini Cenevre'de elektirikli konsept
model olarak hayata döndürdü. Amerikan buggy araçlarından esintiler taşıyan ve
modüler elektrikli araç alt yapısına (MEB) sahip olan yeni konsept model, yeni
platformun çok yönlülükte ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Volkswagen'in
buggy konsepti, Kaliforniyalı atalarının izinden gidiyor. O tarihlerde Beetle
şasisi temel alınmıştı, şimdiyse MEB platformu aynı esnekliği sağlıyor. MEB alt
yapısına sahip yeni araç, tam elektrikli platformun yalnızca seri üretimi
yapılan modeller dışında da kullanılabileceğini gösteriyor. Klasik anlamda bir
buggy aracın yeniden yorumu olan ve aslına sadık bir tasarıma sahip modelin
sabit tavanı veya bildiğimiz anlamda kapıları bulunmuyor. Genel görünümde,
büyük boyutta jantlar, off-road lastikler ve kapısız eşik tasarımı ile ön plana
çıkıyor.
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