Volkswagen Çin'in Doğusunda Yeni Enerjili Araç Satış ve Servis Şirketi Kuracak - Son Dakika
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Volkswagen Çin'in Doğusunda Yeni Enerjili Araç Satış ve Servis Şirketi Kuracak

11.05.2022 18:08
Volkswagen Çin'in Doğusunda Yeni Enerjili Araç Satış ve Servis Şirketi Kuracak

HEFEİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Volkswagen Grubu Çin, Salı günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de yeni bir dijital satış ve hizmet şirketi kurmayı planladığını duyurdu.

HEFEİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Volkswagen Grubu Çin, Salı günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de yeni bir dijital satış ve hizmet şirketi kurmayı planladığını duyurdu. Gruba göre, yeni şirketin üretim, Ar-Ge, test, satış ve pazarlama ile müşteri hizmetleri açısından grubun tüm değer zincirini tamamlaması bekleniyor. Volkswagen Grubu Çin'in CEO'su Stephan Wollenstein, "Bu yeni dijital satış ve hizmet şirketi, grubun e-mobiliteye yönelik yatırımlarında heyecan verici bir aşama ve Anhui eyaleti ile ortaklığımızda bir başka kilometre taşını oluşturuyor. Biz e-mobilitede pazar lideri olmaya çalışırken, müşterilerimiz de çok uzak olmayan bir gelecekte bu şirket aracılığıyla Volkswagen Anhui tarafından üretilen yeni enerjili araç (NEV) modellerini deneyimleyebilecekler" dedi.

Yaklaşık 10.000 metrekarelik bir ofis alanına sahip olan yeni şirket, grubun ortak girişimi Volkswagen Anhui'nin değer zincirinde ayrılmaz bir halka oluşturacak. Volkswagen Anhui, grubun tanınmış modüler elektrikli tahrik matrisi (MEB) platformuna dayalı NEV Ar-Ge ve üretime odaklanıyor. Yeni dijital satış ve hizmet şirketi, müşterilerin e-mobilite gereksinimlerine göre uyarlanmış yenilikçi veriye dayalı hizmetler gibi yeni iş modellerini de araştıracak. Şu anda, grubun Çin'deki üçüncü Volkswagen elektrikli araç fabrikası Anhui eyaletinde yapım aşamasında bulunuyor. Fabrika inşaatının 2022 ortalarında tamamlanması planlanıyor ve fabrikada üretilecek ilk NEV modelinin 2023'ün ikinci yarısında seri üretime geçmesi bekleniyor. Volkswagen ve Anhui Jianghuai Otomobil Grubu'nun ortak sahibi olduğu tesis, yıllık 300.000 elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Volkswagen Grubu, Volkswagen, Anhui, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Volkswagen Çin'in Doğusunda Yeni Enerjili Araç Satış ve Servis Şirketi Kuracak - Son Dakika


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