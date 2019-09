Volkswagen Crafter Roadshow Başlıyor

CARMEDYA.COM - Volkswagen Ticari Araç, C-D segmentinde yer alan güçlü modeli Yeni Crafter'ın Okul ve Servis versiyonlarını, gerçekleştireceği roadshow etkinliği ile Türkiye'de farklı illerdeki Crafter severlerle buluşturuyor.







10 Eylül'de Ankara ile başlayacak roadshow etkinliği, sırasıyla Kayseri, Adana- Osmaniye, Antakya, Manisa, İzmir, Denizli, Fethiye, Bodrum ve Çanakkale'deki Volkswagen Yetkili Satıcılarında gerçekleştirilecek. Etkinlik, yıl sonuna kadar ve 2020 yılında da çeşitli illerde devam edecek.



Volkswagen Ticari Araç satış, pazarlama ve satış sonrası yetkililerinin yönetiminde gerçekleşecek olan etkinliklerde Yeni Crafter'ın özellikleri birebir müşterilere aktarılacak ve test sürüşleri gerçekleştirilecek. Ayrıca katılımcılara teorik ve dinamik anlatımlarla ekonomik sürüş teknikleri eğitimi de verilecek.



Roadshow etkinliklerinde, ekstra uzun şasi yüksek tavanlı olarak satılan 16+1 ve 19+1 konfigürasyonlu Okul ve Servis modellerinin yanı sıra, tek teker ekstra uzun şasi versiyonları da tanıtılacak.



