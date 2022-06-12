Volkswagen'dan heyecanlandıran elektrikli araç hamlesi - Son Dakika
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Volkswagen'dan heyecanlandıran elektrikli araç hamlesi

12.06.2022 19:40
Volkswagen'dan heyecanlandıran elektrikli araç hamlesi

Elektrikli araç üretimine yoğunlaşan Volkswagen, ABD'de kurduğu Batarya Mühendisliği Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.

Otomobil üreticileri, elektrikli araç . Volkswagen of America (VWoA), ABD pazarı için Chattanooga'da Batarya Mühendisliği Laboratuvarının (BEL) açılışını gerçekleştirdi.

Volkswagen Batarya Mühendisliği Laboratuvarı açılışı gerçekleşti

22 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, elektrikli araçlar için kritik komponentlerden biri olan pil için çalışmalara başladı. Kurulan laboratuvarın Chattanooga'daki 800 milyon dolarlık fabrikanın elektrifikasyon bölümü ile ortak çalışacağı tahmin ediliyor.

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BEL açılışıyla birlikte Volkswagen, Kuzey Amerika bölgesindeki ürün portföyü ve ar-ge çalışmalarını artırmaya yönelik taahhüdünün son aşamasını tamamladı. Ürün portöyü ve ar-ge çalışmaları için toplam 7.1 milyar dolar harcandı. Şirket, ABD'de üretilen ID.4 SUV modelinin 2022 yılı içerisinde montaj hattından çıkacağını açıkladı.

Volkswagen Group of America CEO'su Scott Keogh, "Elektrifikasyona yatırım yapmaya başladığımızda, sektörümüz ve Kuzey Amerika bölgesi için Volkswagen'in liderlik pozisyonu alabileceği bir gelecek gördük. Pil Mühendisliği Laboratuvarı, bu vizyonu bugün gerçeğe dönüştürmeye yardımcı oluyor ve Kuzey Amerika'daki elektrikli araç alanında artan gücümüzü desteklemek için gelişmiş pil mühendisliği ile on yıllar boyunca bizi geleceğe taşıyor." dedi.

BEL, Volkswagen Amerika için pil mühendisli alanındaki ilk tesis olarak nitelendiriliyor. Almanya ve Çin'de de benzer girişimlerde bulunan Volkswagen, MEB araç platformu için çalışmalarını hızlandırdı.

Volkswagen, Batarya Mühendisliği Laboratuvarında kullandığı araçlar ile yalnızca bir haftada ortalama bir yıllık sürüşü (15.000 km) simüle edebilecek. Bir diğer test ortamında ise -70 ile 130 santigrat derece arasında çalışma koşulları simüle edilecek.

Siz elektrikli araçlar için yapılan hamleler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Volkswagen'dan heyecanlandıran elektrikli araç hamlesi - Son Dakika

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